Ціни на нафту коливаються через занепокоєння з приводу економіки Китаю та динаміки ставок у США

Ціни на нафту в четвер були нестійкими після падіння за останні три сесії, з похмурим передчуттям на тлі побоювань, що уповільнення зростання в Китаї і можливе подальше підвищення процентних ставок у США послаблять попит на пальне у двох найбільших економіках світу.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 02:45 за Грінвічем зросли на 8 центів, або 0,1%, до 83,53 долара за барель після початкового падіння на 0,5%. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) залишилася незмінною на рівні 79,38 доларів.

"Економічні побоювання щодо Китаю і загальне ставлення Волл-стріт до ризику чинили тиск на нафтові ринки, при цьому сильний долар США посилив знижувальний тиск у той же час", - сказала Тіна Тен, аналітик CMC Markets.

Трейдери уважно стежитимуть за економічними даними Китаю та діями держави, а також за даними про запаси нафти в США, оскільки виробники нафти в країні можуть почати збільшувати видобуток, щоб отримати частку ринку на тлі скорочення видобутку групою ОПЕК+, сказав Тен.

Невиплати за інвестиційними продуктами провідною китайською трастовою фірмою і падіння цін на житло посилили побоювання з приводу того, що криза, що поглиблюється в секторі нерухомості Китаю, пригнічує те, що залишилося в економіці.

Центральний банк Китаю цього тижня зненацька знизив ключову ставку вдруге за три місяці, але аналітики побоюються, що цього може бути недостатньо, щоб зупинити економічний спад.

Протоколи липневого засідання Федеральної резервної системи США, опубліковані в середу, також чинять тиск на ціни на нафту, оскільки вони показали, що представники центрального банку не давали вагомих вказівок на призупинення підвищення ставок, оскільки вони продовжували приділяти пріоритетну увагу боротьбі з інфляцією.

Більш високі відсоткові ставки збільшують вартість запозичень для підприємств та споживачів, що може сповільнити економічне зростання та скоротити попит на нафту.

«Ціни на сиру нафту боротимуться на цьому рівні, оскільки ми маємо ведмежі настрої у двох найбільших економіках світу», - сказав Едвард Мойя, аналітик OANDA.