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АНАЛІТИКА

Нафта дешевшає через побоювання щодо Китаю, незважаючи на скорочення запасів у США

 

Ціни на нафту знизилися на початку торгів у середу, збільшивши втрати після падіння на 1% на попередній сесії, оскільки вплив слабких економічних даних, що зберігається, з Китаю, найбільшого у світі імпортера нафти, переважило скорочення запасів у США.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 02:49 за Грінвічем впали на 21 цент до 84,68 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 20 центів до 80,79 долара за барель. Обидва еталони у вівторок ослабли до найнижчого рівня з 8 серпня.

"Побоювання з приводу того, що нестійка економіка Китаю впливатиме на попит, компенсують обмежену пропозицію на ринку нафти", - зазначають аналітики ANZ.

«Запаси сирої нафти в хабі в Кушінгу падають до найнижчого рівня з квітня. Азіатські нафтопереробні заводи також скуповують усі партії нафти, які є в США», - додали вони.

Згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти, запаси сирої нафти в США минулого тижня скоротилися приблизно на 6,2 млн. барелів. Це набагато більше, ніж очікували 2,3 мільйонів аналітиків, опитаних Reuters.

Дані уряду США із запасів будуть опубліковані пізніше в середу.

Опубліковані у вівторок дані про економічну активність Китаю за липень залишаються ключовим драйвером ведмежого ринку після того, як показники роздрібного продажу, промислового виробництва та інвестицій не виправдали очікувань, що посилило побоювання щодо більш глибокого та тривалого уповільнення зростання.

Дані про діяльність за липень спонукали деяких економістів наголосити на ризиках того, що Китай, найбільший у світі імпортер нафти, може зіткнутися з труднощами при досягненні свого цільового показника зростання близько 5% на рік без додаткових фіскальних стимулів.

Пекін знизив ключові відсоткові ставки, щоб підтримати активність, і деякі аналітики сподіваються, що незабаром буде вжито додаткових заходів стимулювання, щоб струсити економіку та підтримати попит на такі товари, як нафта.

«Постійні негативні дані щодо Китаю підвищать ймовірність посилення заходів стимулювання, що призведе до зростання попиту на сировинні товари при загалом низьких рівнях запасів, що призведе до стрибка цін», - зазначають аналітики Національного банку Австралії.

Перспективи на четвертий квартал «залежатимуть насамперед від макроекономічної ситуації в Китаї, хоча схоже, що Саудівська Аравія продовжить вирішувати цю проблему шляхом скорочення, якщо це необхідно», - сказав директор із досліджень Rystad Energy Клаудіо Галімберті.

Скорочення постачання Саудівською Аравією та Росією, що входить до групи ОПЕК+, до якої входять Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, призвело до зростання цін на нафту за останні сім тижнів.
За матеріалами: investing.com
 

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