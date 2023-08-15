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Нафта зростає, оскільки Китай знижує облікові ставки для підтримки економіки
08:45 15.08.2023 |
Ціни на нафту зросли у вівторок, оскільки Китай несподівано знизив ключову ставку вдруге за три місяці, щоб підтримати повільне відновлення економіки, але мляві економічні дані з країни стримують зростання.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:14 за Грінвічем зросли на 11 центів, або 0,1%, до $86,32 за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 7 центів, а також на 0,1%, до 82,57 долара за барель.
Ціни зросли після того, як Народний банк Китаю знизив ставку за однорічними середньостроковими кредитами на суму 401 млрд. юанів (55,25 млрд. доларів США) деяким фінансовим установам на 15 базисних пунктів до 2,50% з 2,65%.
Грошові вливання мали протидіяти таким чинникам, як податкові платежі, щоб «підтримувати ліквідність банківської системи на достатньому рівні», йдеться в онлайн-заяві НБК.
"Ринок очікував, що НБК почекає до вересня, перш ніж знову пом'якшити, і сьогоднішні скорочення говорять про те, що занепокоєння влади щодо стану макроекономіки зростає", - сказав Роберт Карнелл, регіональний керівник відділу досліджень банку ING, у замітці.
Дані з промислового виробництва та роздрібних продажів у Китаї, опубліковані у вівторок, показали подальше уповільнення економіки минулого місяця, що посилило тиск на і без того нестійке зростання та спонукало владу знизити ключові облікові ставки, щоб підтримати активність.
Незважаючи на слабкі макроекономічні дані, нафтовий апетит Китаю продемонстрував стійкість. Обсяг нафтопереробних заводів країни у липні зріс на 17,4% порівняно з минулим роком, оскільки нафтопереробні заводи зберегли підвищений обсяг виробництва, щоб задовольнити попит на внутрішні літні поїздки та отримати прибуток за рахунок експорту палива.
Крім того, підтримуючи ціни на нафту, економіка Японії зростала набагато швидше, ніж очікувалося, у період з квітня по червень, оскільки активний експорт автомобілів та приплив туристів допомогли компенсувати уповільнення відновлення споживчого попиту після пандемії COVID-19.
Тим часом видобуток нафти та природного газу у провідних сланцевих регіонах США у вересні впаде другий місяць поспіль до найнижчого рівня з травня, свідчать дані Управління енергетичної інформації, опубліковані в понеділок.
Зниження видобутку в США може погіршити ситуацію з постачанням нафти у світі, оскільки Організація країн-експортерів нафти та її союзники, відомі як ОПЕК+, скорочують видобуток.
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