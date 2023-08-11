Сланцеві компанії США збільшують видобуток нафти, але повільно

Проведений агентством Reuters аналіз прогнозів інвесторів показав, що провідні виробники сланцевої нафти в США збільшують видобуток, видобуваючи більше з кожної свердловини, але їм не вистачає активності, щоб додати значні нові обсяги.

Компанії, які 10 років тому перевернули світові ринки нафти й газу і перетворили США на нафтоекспортний центр, останніми роками були менш важливим чинником через перехід до збереження, а не значного розширення свого виробництва.

Надання переваги прибутку над вищим виробництвом допомогло американським компаніям отримати високі прибутки з помірним збільшенням обсягів. Скорочення групи виробників ОПЕК допомогло утримати ціни вище від $70 за барель протягом більшої частини року.

Відповідно до прогнозів на другий квартал, американські видобувачі очікують збільшення видобутку до кінця року, вичавлюючи більше нафти й газу з кожної свердловини. За оцінками США, це збільшення додасть 850 тис. барелів на день (б/д).

Керівники провідних сланцевих виробників кажуть, що вони відкоригували свої технології виробництва, щоб збільшити обсяги на 2% протягом наступних шести місяців без зусиль.

«У нас працює дуже ефективна машина... ми очікуємо зростання, навіть якщо рівень активності буде стабільним», - сказав Домінік Макклон, керівник третього за величиною пермського виробника сланцю ConocoPhillips.

З січня ConocoPhillips підвищила свій прогноз видобутку на весь рік приблизно на 30 тис. б/д - до 1,81 млн б/д. Hess Corp, яка бурить сланцеві родовища Bakken у Північній Дакоті, підвищила цільовий обсяг виробництва Bakken на 2023 рік на 10 тис. б/д, або приблизно на 6%.

Компанія Pioneer Natural Resources, другий за величиною виробник сланцю, також підвищила оцінку видобутку за весь рік приблизно на 3%, незважаючи на скорочення однієї бурової установки й скорочення бюджету.

Зі слів представника компанії, середня продуктивність свердловин Pioneer приблизно на 12% вища, ніж рівень 2022 року, завдяки більшій тривалості свердловин і нижчим витратам на гідророзрив.

Chevron, провідний виробник сланців Пермі, очікує, що його видобуток у басейні Техасу/Нью-Мексико цього року зросте на 10% завдяки кращому розміщенню свердловин і застосуванню більшої кількості піску для гідророзриву, щоб нафта швидше витікала з кожної свердловини.

Більшість аналітиків скептично налаштовані на те, що приріст сланців може випередити темпи падіння свердловин у довгостроковій перспективі без різкого підвищення активності буріння. Видобуток сланцю зазвичай знижується на 50% протягом перших трьох років, а кількість активних бурових установок у США скоротилася до 659, що є найнижчим показником із березня 2022 року.