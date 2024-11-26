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Завтра світло відключатимуть з 07:00 до 10:00 та з 14:00 до 21:00, обмежуватиметься одна черга, – «Укренерго»
23:56 25.11.2024 |
Завтра, 26 листопада, в Україні будуть діяти обмеження споживання електроенергії.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
Час застосування й обсяг обмежень будуть такими:
07:00 - 10:00 - одна черга відключень,
14:00 - 21:00 - одна черга відключень.
У кмпанії нагадали, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися протягом доби, а актуальну інформацію про графіки відключеньслід дінаватися на сайті та офіційних сторінках обленерго.
"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з'являється за графіком", - закликали в "Укренерго".
Раніше повідомлялося, що 25 листопада споживання електроенергії в Україні зростає через похолодання.
Нагадаємо, Росія зранку 17 листопада завдала масованого ракетно-дронового удару по українській енергосистемі. Це була вже 10 від початку року подібна атака.
Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом під час цієї російської атаки було застосовано близько 120 ракет і 90 дронів. Українські сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей.
Радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко згодом заявив, що енергетики сподіваються вже найближчими днями мінімізувати обмеження постачання електроенергії споживачам, запроваджені після масованої російської атаки на енергетику 17 листопада, але щоб повністю від них відмовитися, знадобляться тижні, якщо не буде нових пошкоджень.
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