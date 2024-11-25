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АНАЛІТИКА

Команди Трампа та Байдена працюють «пліч-о-пліч» - Волц

 

Команда обраного президента США Дональда Трампа тісно співпрацює з адміністрацією Джо Байдена, зокрема, щодо війни в Україні та з інших важливих питань національної безпеки, повідомляє у неділю, 24 листопада, телеканал CNN із посиланням на номінованого на посаду радника Дональда Трампа з національної безпеки Майка Волца.

Як зазначає CNN, в інтерв'ю Fox News Sunday Волц розповів, що поговорив із радником Байдена з нацбезпеки Джейком Салліваном, щоб переконатися, що нинішній Білий дім і перехідна команда Трампа працюють "пліч-о-пліч". "Наші противники там, які думають, що це час можливостей, що вони можуть нацькувати одну адміністрацію на іншу, помиляються. Ми працюємо пліч-о-пліч. Ми одна команда зі Сполученими Штатами в цьому переході", - сказав Волц.

Трамп "дуже стурбований ескалацією" війни в Україні

Також він заявив, що Трамп "дуже стурбований ескалацією" війни між Росією та Україною. Нагадаємо, сам Трамп під час виборчої кампанії заявляв, що у перший же день свого президентства завершить цю війну протягом 24 годин, не уточнивши однак, як саме він це зробить.

CNN зазначає, що Волц, мабуть, схвалив рішення Байдена дозволити Україні використовувати протипіхотні міни, сказавши, що нова зброя може допомогти "зміцнити лінії" і "зупинити російські успіхи".

За словами Волца, Трамп, як і раніше, зосереджений на проведенні переговорів про припинення війни.

CNN зазначає, що Волц, який у п'ятницю долучився до зустрічі Трампа з генсеком НАТО Марком Рютте, заявив, що європейські союзники "безсумнівно будуть ключовою частиною" будь-якої мирної угоди, що покладе край конфлікту.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Росія
 

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