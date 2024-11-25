Рада скасувала можливість конфіскувати майно у корупціонерів за угодою зі слідством

З 21 листопада через законодавчу колізію антикорупційні органи втратили право конфісковувати майно в обвинувачених у корупції, які висловили згоду співпрацювати зі слідством в обмін на угоду. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції Анастасія Радіна.

"Трохи неочікуваної зради", - прокоментувала вона ситуацію, що склалася.

Виявилося, що 20 листопада разом із законом №4074-IX про позбавлення колаборантів державних нагород була проголосована норма, яка "вбиває" частину прийнятого 29 жовтня євроінтеграційного закону №4033-IX про угоди зі слідством для обвинувачених у корупції.

"Йдеться про статтю 77 Кримінального кодексу України, звідки законом про позбавлення нагород було викреслено норму про призначення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна обвинуваченого в корупційному злочині, який йде на угоду зі слідством", - написала Радіна у Facebook.

Пункт про можливість конфіскації, який прибрали з Кримінального кодексу

Вона планує виправити ситуацію шляхом реєстрації нового законопроєкту, який поверне положення про конфіскацію майна до статті 77 Кримінального кодексу України.

"Не має значення, чи це недбальство профільного правоохоронного комітету, чи навмисний саботаж. Очевидно одне: завдяки цим діям колег обвинувачені у корупції, які намагаються піти на угоду зі слідством, зможуть зберегти своє майно", - написала Радіна.