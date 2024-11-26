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США надали гарантії на $40 млн під кредити бізнесу із західних регіонів України
23:17 25.11.2024 |
Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) спільно з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) підписала угоду з банком "Львів" про надання портфельних гарантій на суму $40 млн. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Угода передбачає, що українські підприємці матимуть змогу отримувати кредити на вигідних умовах з мінімальними вимогами до застави.
Це вже третя угода DFC із банком "Львів" про надання портфельних гарантій. Улітку 2022 року сторони підписали гарантійну угоду на покриття кредитів бізнесу на $15 млн, у листопаді 2023 року - на $25 млн. У межах першої програми було видано 500 кредитів на загальну суму майже $19 млн.
Загальний портфель кредитних гарантій DFC в Україні перевищує $100 млн.
Вже цього року банк "Львів" залучив гарантії на 15 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на кредити загальною сумою 30 млн євро малим та середнім підприємствам, зокрема постраждалим через війну.
Основний акціонер (51%) банку "Львів" - швейцарський інвестиційний фонд responsAbility. Також до складу акціонерів банку входять Північна Екологічна Фінансова Корпорація Nefco (13,94%) та приватний ісландський інвестор Маргеір Петурсон (37%).
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