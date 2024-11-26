Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міноборони уклало перші контракти під держгарантії із приватною компанією на 4,4 мільярди

23:42 25.11.2024 |

Економіка

 

Міністерство оборони уклало перші контракти під державні гарантії з українською приватною компанією.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Загальна сума контрактів - 4,4 млрд грн, компанія виготовить та поставить 100 спеціальних броньованих бойових машин та 100 броньованих евакуаційних машин.

Угодами передбачено, що виробник для виконання контракту залучить кредитні кошти, а держава надасть відповідні гарантії погашення позики коштом держбюджету.

З метою безпеки деталі контрактів не розкриваються.

"Ці контракти відкривають нову сторінку у співробітництві між Міноборони та приватним сектором. Укладання контрактів із залученням державних гарантій є важливим сигналом для бізнесу: держава готова підтримувати відповідальних виробників, здатних забезпечити армію сучасними рішеннями та якісною продукцією", - прокоментував заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

За словами директора департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського у держбюджеті-2024 на державні гарантії під контракти, спрямовані на підвищення обороноздатності та безпеки держави, передбачено до 30 млрд грн.

"Державні гарантії - це додатковий фінансовий інструмент для закупівель військової техніки для ЗСУ із тривалим циклом виробництва. За допомогою таких гарантій Міноборони масштабує можливості вітчизняного ОПК", - додав Канєвський.

Контракти під держгарантії є окремим напрямом реформи оборонних закупівель та передбачають забезпечення нових умов для партнерства з бізнесом, що є критично важливим для задоволення потреб ЗСУ, зазначають у міністерстві.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4387
  0,1194
 0,29
EUR
 1
 43,4733
  0,4806
 1,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1308  0,11 0,27 41,7712  0,09 0,22
EUR 43,2628  0,25 0,57 44,0184  0,18 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4850  0,08 0,18 41,5100  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес