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Міноборони уклало перші контракти під держгарантії із приватною компанією на 4,4 мільярди
23:42 25.11.2024 |
Міністерство оборони уклало перші контракти під державні гарантії з українською приватною компанією.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
Загальна сума контрактів - 4,4 млрд грн, компанія виготовить та поставить 100 спеціальних броньованих бойових машин та 100 броньованих евакуаційних машин.
Угодами передбачено, що виробник для виконання контракту залучить кредитні кошти, а держава надасть відповідні гарантії погашення позики коштом держбюджету.
З метою безпеки деталі контрактів не розкриваються.
"Ці контракти відкривають нову сторінку у співробітництві між Міноборони та приватним сектором. Укладання контрактів із залученням державних гарантій є важливим сигналом для бізнесу: держава готова підтримувати відповідальних виробників, здатних забезпечити армію сучасними рішеннями та якісною продукцією", - прокоментував заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
За словами директора департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського у держбюджеті-2024 на державні гарантії під контракти, спрямовані на підвищення обороноздатності та безпеки держави, передбачено до 30 млрд грн.
"Державні гарантії - це додатковий фінансовий інструмент для закупівель військової техніки для ЗСУ із тривалим циклом виробництва. За допомогою таких гарантій Міноборони масштабує можливості вітчизняного ОПК", - додав Канєвський.
Контракти під держгарантії є окремим напрямом реформи оборонних закупівель та передбачають забезпечення нових умов для партнерства з бізнесом, що є критично важливим для задоволення потреб ЗСУ, зазначають у міністерстві.
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