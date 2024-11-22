Honda запустила виробництво твердотільних батарей, які будуть використовуватися в електромобілях, мотоциклах і літаках

Honda Motor запустила демонстраційну лінію виробництва твердотільних батарей у Сакурі (префектура Тотігі, Японія). Лінія створена на базі дослідницького центру Honda R&D і має стати першим кроком до масового виробництва новітніх акумуляторів, які планують застосовувати в електрифікованих транспортних засобах у другій половині 2020-х років.





Особливість твердотільних батарей Honda - використання техніки рулонного пресування, що підвищує щільність шарів електроліту і прискорює виробничий цикл. Інженери також зосереджені на зменшенні енергоспоживання та інших непрямих витрат, впроваджуючи нові технології контролю.

Honda планує використовувати твердотільні батареї в широкому спектрі своєї продукції: автомобілях, мотоциклах і навіть літаках. Компанія має на меті знизити витрати за рахунок масштабування виробництва, що має зробити ці батареї більш доступними.

"Повністю твердотільна батарея - це інноваційна технологія, яка змінить правила гри в епоху електромобілів", - сказав Кейдзі Оцу (Keiji Otsu), президент Honda R&D.

Цілі Honda на майбутнє: до 2040 року всі нові транспортні засоби бренду мають бути електричними або працювати на паливних елементах. Досягнення цієї мети базується на нових технологіях батарей, що мають високу енергетичну щільність, термостійкість і прискорюють зарядку.