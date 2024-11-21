Розмовний штучний інтелект Gemini Live заговорив українською мовою

Google додає підтримку української мови у свій розмовний штучний інтелект Gemini Live. Раніше компанія оголошувала, що додасть підтримку 40 нових мов, але не уточнювала яких саме.

Gemini Live підтримуватиме розмови двома мовами на одному пристрої. Встановити українську можна виконавши наступні дії:

1. На телефоні чи планшеті Android відкрийте додаток Google і вгорі торкніться свого фото профілю чи ініціалів.

2. Перейдіть до Налаштування > Gemini > Мови.

3. Виберіть українську мову або будь-яку підтримувану.

4. За бажанням можна додати другу мову.

Підтримка нових мов у Gemini Live впроваджується поетапно. Доступ до них може з'явитися не одразу для всіх користувачів.

До речі, наразі українська мова доступна лише користувачам Android. У пристроях з iOS підтримка з'явиться "найближчими тижнями".

Нагадаємо, Gemini Live - це вдосконалена функція Gemini, що забезпечує інтерактивну генерацію контенту в реальному часі. Вона адаптується до запитів користувачів, дозволяючи створювати тексти, зображення чи інші матеріали за допомогою ШІ.

