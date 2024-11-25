Бронювання по-новому. Мінекономіки роз'яснило, що зміниться та хто втратить відстрочку

Кабінет міністрів зробив чіткішою процедуру бронювання військовозобов'язаних на період воєнного стану. Усі критично важливі підприємства мають повторно підтвердити свій статус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.

Починаючи з 1 грудня бронювання військовозобов'язаних знову відбуватиметься через портал "Дія". Водночас, відповідно до нових критеріїв, усі критично важливі підприємства повинні підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року .

Минулого тижня уряд завершив аудит рішень щодо визначення підприємств, установ і організацій критично важливими.

За результатами аудиту 95% від всіх критично важливих підприємств зберегли цей статус., однак під час аудиту були виявлені такі порушення:

* різке та необґрунтоване зниження зарплати працівникам після отримання підприємствам статусу критично важливого;

* використання різних моделей для понаднормового збільшення чисельності заброньованих;

* включення підприємств до переліку критично важливих, які по суті не є критичними для економіки.

Заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів заявив, що уряд зміг виявити незначні порушення та підготувати зміни, щоб їх виправити. А отже нові параметри бронювання та критичності підприємств стануть чіткішими та забезпечать баланс між обороноздатністю держави та економікою.

"За результатами аудиту підприємства, на яких виявлені зловживання, втратили статус критично важливих, а працівники цих підприємств розброньовані. Також ми впорядкували погодження галузевих та регіональних критеріїв критичності підприємств. Бронювання повинні мати лише ті, хто дійсно робить внесок в економіку та мають на це законне право", - зазначив він.

Уряд вирішив оновити критерії бронювання

Алгоритм визнання підприємств критично важливими не змінюється. Як і раніше підприємство звертається до відповідного Міністерства або ОВА для отримання такого статусу.

Водночас уряд зберіг вісім чинних критеріїв для визначення підприємства критично важливим, однак галузеві та регіональні критерії критичності віднині погоджуються Міністерством оборони та Міністерством економіки.

Додаткові критерії критичної важливості

Для приватних підприємств встановили обов'язковий критерій - нарахована середня зарплата у підприємстві за останній календарний квартал повинна бути не менше 2,5 мінімальної зарплати, а саме - 20 тисяч гривень, станом на 15 листопада 2024 року.

У працівника, якого бронюють, нарахована заробітна плата також має бути не менше 20 тисяч гривень.

Також впроваджується обов'язковий критерій для підприємств - відсутність заборгованості по сплаті усіх податків.

Підприємства мають підтвердити свою критичну важливість

Підприємства, які захочуть забронювати працівника, повинні підтвердити відповідність чинним та новим критеріям. У них є на це понад три місяці - від публікації відповідної постанови до кінця лютого 2025 року. Працівники підприємств, які не зможуть підтвердити відповідність, втратять бронь від мобілізації.

Після підтвердження критичності, підприємства повинні через "Дію" подати знову списки працівників для бронювання. До подачі оновлених списків, усі надані бронювання залишаються чинними.

Бронювання працівників через "Дію" запрацює з 1 грудня.

В міністерстві заявили, що сервіс усуне людський фактор та пришвидшить процес бронювання співробітників.

Натомість в Мінекономіки зауважили, що підприємствам забороняється бронювати працівників, які не перебувають на військовому обліку або не мають військово-облікових документів.

Посилюється система контролю

Усі рішення щодо визначення підприємств критичними обов'язково моніторитимуться з можливістю анулювання бронювання. Така опція буде передбачена у "Дії".

Щомісячно відбуватиметься моніторинг відповідності підприємств встановленим вимогам щодо:

* середньої зарплати на підприємстві,

* рівня сплати податків,

* кількості військовозобов'язаних.

Якщо буде встановлено, що підприємство не відповідає вимогам - на нього буде сформовано запит для надання пояснень .

У разі негативного результату моніторингу підприємство буде позбавлене статусу критичного.