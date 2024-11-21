Фінансові новини
- |
- 21.11.24
- |
- 15:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Apple пропонує побудувати завод в Індонезії намагаючись скасувати заборону на iPhone 16
14:32 21.11.2024 |
Apple запропонувала витратити 100 млн дол на виробничі потужності в Індонезії після того, як уряд цієї південно-східної азійської країни заборонив продавати свої останні iPhone.
Про це повідомляє Financial Times.
Американська компанія запропонувала побудувати завод з виробництва аксесуарів і компонентів у Бандунгу, Західна Ява, йдеться в заяві міністерства промисловості. Спочатку Apple запропонувала інвестувати 10 млн дол.
У жовтні Індонезія наклала заборону на моделі iPhone 16, посилаючись на невиконання компанією Apple вимог щодо 40-відсоткової частки місцевого контенту в телефонах і планшетах. Телефони Google Pixel також були заборонені через невідповідність цьому правилу.
Індонезійське міністерство заявило, що вітає інвестиційні зобов'язання Apple і має намір провести зустріч у четвер, щоб обговорити цю пропозицію.
Четверта за чисельністю населення країна світу є потенційно величезним ринком для продукції Apple. За даними міністерства промисловості, кількість активних мобільних телефонів в Індонезії становить 354 мільйони, що перевищує населення країни, яке налічує близько 280 мільйонів.
У жовтні Джакарта заявила, що Apple не виконала початкового зобов'язання інвестувати в країну 1,71 трлн. рупій (107 млн дол) і наразі інвестувала лише 1,48 трлн. рупій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Сьогодні була нова російська ракета, усі характеристики - швидкість, висота - міжконтинентальної балістичної
ТОП-НОВИНИ
|Україна не має стільки сил, щоб зі зброєю в руках дійти до кордонів 91-го року, - Зеленський
|Вищий антикорупційний суд дозволив Коболєву виїхати за кордон
|Байден хоче списати 4,6 мільярдів доларів боргу Україні
|Російські пропагандисти пишуть про удар 12 ракет Storm Shadow по Курській області
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Apple пропонує побудувати завод в Індонезії намагаючись скасувати заборону на iPhone 16
|Розмовний штучний інтелект Gemini Live заговорив українською мовою
|AMD планує вийти на ринок смартфонів із процесорами Ryzen
|Ілон Маск разом із Дональдом Трампом провели розмову з гендиректором Google
|Математики розробили складні задачі для перевірки міркування Gemini, Claude та GPT-4o — вони провалили майже всі тести
|OpenAI запустила голосовий режим ChatGPT в браузерах
Бізнес
|Міланська Віа Монтенаполеоне стала найдорожчою торговельною вулицею світу, обігнавши П'яту авеню
|Mercedes-Benz eIntouro: новий міжміський електробус має запас ходу 500 км, а термін служби батареї сягає 15 років
|SpaseX запустила Starship: Трамп і Маск зміцнили свої зв'язки поїздкою до Техасу
|Tesla представила нові зарядні станції Supercharger V4
|Тайванська Pegatron продає контрольний пакет акцій індійського виробника iPhone компанії Tata
|На платформі CodeUA зареєструвалися вже 220 компаній - Федоров
|FTC готується розслідувати діяльність Microsoft у сфері хмарних технологій