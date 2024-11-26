Видатки на соцзахист українців у 2025 році передбачені на рівні цьогорічних - Мінсоцполітики

На соціальні видатки у державному бюджеті на 2025 рік передбачено 420,9 млрд грн, з яких близько 82 млрд планується спрямувати на захист українців, що потрапили у складні життєві обставини.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики України, передає Укрінформ.

«На соціальний захист населення передбачено 420,9 млрд грн, це обсяг фінансування на рівні очікуваних видатків 2024 року», - йдеться в повідомленні.

Так, у бюджеті-2025 на соціальний захист українців, що потрапили у складні життєві обставини, передбачено 81,8 млрд грн, які, серед іншого, будуть спрямовані на виплати на проживання для ВПО. При цьому розмір виплати залишається незмінним: 3 тис. грн - для осіб з інвалідністю та дітей, 2 тис. грн - для інших осіб.

На виплату житлових субсидій і пільг на наступний рік передбачено 42,3 млрд грн, що дорівнює обсягу прогнозних витрат на субсидії цього року.

На підтримку малозабезпечених родин у 2025 році планується спрямувати 19,7 млрд грн.

На соціальний захист осіб з інвалідністю в держбюджеті передбачено 6,7 млрд грн (+0,3 млрд грн до видатків цього року). Зокрема, на забезпечення додатковими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та низки інших категорій населення буде спрямовано 4,6 млрд грн, на протезування та ортезування - 1,1 млрд грн, на реабілітацію дітей з інвалідністю - 1 млрд грн.

На соціальний захист дітей та сім'ї передбачено 27,4 млрд грн.

Також у 2025 році Мінсоцполітики планує спрямувати на розвиток системи соціальних послуг 1,6 млрд грн (+50%), з яких 604,8 млн грн будуть направлені на експериментальний проєкт із впровадження комплексної соціальної послуги формування життєстійкості у центрах життєстійкості.

У Мінсоцполітики підкреслили, що в умовах воєнного бюджету працюватимуть над підвищенням адресності всіх допомог, максимально розширюватимуть соціальні послуги, забезпечуватимуть поєднання соціальних виплат і послуг, щоб людина могла отримати комплексну підтримку від держави.