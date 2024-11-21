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АНАЛІТИКА

AMD планує вийти на ринок смартфонів із процесорами Ryzen

13:04 21.11.2024 |

Новини IT

 

Згідно з новим звітом, компанія AMD розглядає можливість виходу на ринок смартфонів. Інсайдери стверджують, що AMD веде переговори з кількома виробниками смартфонів про впровадження своїх процесорів Ryzen AI в мобільні пристрої. Якщо чутки підтвердяться, AMD стане конкурентом таких компаній, як Qualcomm і MediaTek, які вже домінують у цій сфері.

Qualcomm нещодавно представила флагманський чип Snapdragon 8 Elite, а також вийшла цього року на ринок процесорів для ноутбуків, представивши чип Snapdragon X Elite. Водночас MediaTek випустила свій флагманський чипсет Dimensity 9400 і планує співпрацю з NVIDIA для створення чипа зі штучним інтелектом для ПК.

У разі успіху AMD, компанія зможе запропонувати вражаючу графічну продуктивність на смартфонах завдяки своїй архітектурі RDNA, що особливо зацікавить геймерів і творців контенту. Однак AMD потрібен час, щоб досягти рівня конкурентів в особі Qualcomm і MediaTek.

Розширення бізнесу AMD на ринок смартфонів може значно змінити поточний баланс сил в індустрії.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: AMD
 

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