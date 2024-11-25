Фонд держмайна за тиждень залучив на приватизаційних аукціонах ₴10,43 мільйона

Фонд державного майна України 18-22 листопада провів 11 успішних приватизаційних аукціонів, на яких реалізував об'єктів на 10,43 млн грн.

Про це ФДМУ повідомляє у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«З 18 по 22 листопада команда Фонду державного майна України провела 11 успішних онлайн-аукціонів на суму 10,43 млн гривень. Усього в аукціонах взяли участь 45 учасників, що в середньому складає 4,09 осіб», - йдеться в повідомленні.

Під час конкурентних торгів середнє зростання ціни склало 326,9 раза.

Найцікавішим лотом тижня стало окреме майно загальною площею 2,14 тис. кв.м у Чернівецькій області. Вартість активу зросла зі стартових 2,23 млн грн до фінальних - 2,83 млн грн.

На цьому тижні Фонд планує провести 20 онлайн-аукціонів з приватизації державного майна. Серед топових об'єктів державний пакет акцій розміром 26% статутного капіталу ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття».