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Фонд держмайна за тиждень залучив на приватизаційних аукціонах ₴10,43 мільйона
17:47 25.11.2024 |
Фонд державного майна України 18-22 листопада провів 11 успішних приватизаційних аукціонів, на яких реалізував об'єктів на 10,43 млн грн.
Про це ФДМУ повідомляє у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«З 18 по 22 листопада команда Фонду державного майна України провела 11 успішних онлайн-аукціонів на суму 10,43 млн гривень. Усього в аукціонах взяли участь 45 учасників, що в середньому складає 4,09 осіб», - йдеться в повідомленні.
Під час конкурентних торгів середнє зростання ціни склало 326,9 раза.
Найцікавішим лотом тижня стало окреме майно загальною площею 2,14 тис. кв.м у Чернівецькій області. Вартість активу зросла зі стартових 2,23 млн грн до фінальних - 2,83 млн грн.
На цьому тижні Фонд планує провести 20 онлайн-аукціонів з приватизації державного майна. Серед топових об'єктів державний пакет акцій розміром 26% статутного капіталу ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття».
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