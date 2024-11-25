Фінансові новини
- |
- 25.11.24
- |
- 18:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні запустили автоматичну реєстрацію права власності у новобудовах, без держреєстратора
17:28 25.11.2024 |
В Україні запустили автоматичну реєстрацію права власності на об'єкти нерухомості після завершення будівництва.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Права власності тепер реєструються автоматично після введення об'єкта будівництва в експлуатацію без участі державного реєстратора.
Новий сервіс підвищує ступінь захищеності прав на нерухоме майно, оскільки унеможливлює проведення державної реєстрації на підставі сфальсифікованих документів, які можуть бути подані державному реєстратору.
Перші реєстрації за новим функціоналом уже відбулися.
В повідомленні зазначається, що новий сервіс дозволяє Державному реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП) отримувати від Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) інформацію про введення в експлуатацію об'єктів закінченого будівництва, щодо яких у ДРРП зареєстровано спеціальне майнове право (СМП) на:
* об'єкти незавершеного будівництва (будинок),
* майбутні об'єкти нерухомості (квартири, машиномісця/паркомісця, інші приміщення),
* зареєстроване СМП або право власності на неподільні об'єкти незавершеного будівництва (садові/житлові/дачні будинки тощо).
Функціонал дає можливість одночасного автоматичного (без участі державного реєстратора) оновлення технічних характеристик таких об'єктів нерухомості через внесення змін до відповідних розділів, реєстрації права власності - замість раніше зареєстрованого СМП, інші функції.
Автоматизація процесів державної реєстрації дозволяє отримувати фізичним та юридичним особам в автоматичному режимі комплексну послугу проведення у ДРРП визначених законодавством автоматичних реєстраційних дій від початку будівництва та після його закінчення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бронювання по-новому. Мінекономіки роз'яснило, що зміниться та хто втратить відстрочку
|Начальник Генштабу: Україна працює над власними КАБами
|США близькі до рішення передати Україні крилаті ракети JASSM, - Reuters
|Команди Трампа та Байдена працюють «пліч-о-пліч» - Волц
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фонд держмайна за тиждень залучив на приватизаційних аукціонах ₴10,43 мільйона
|В Україні запустили автоматичну реєстрацію права власності у новобудовах, без держреєстратора
|Рада скасувала можливість конфіскувати майно у корупціонерів за угодою зі слідством
|Україна може заповнити ніші на ринку ЄС, провівши реструктуризацію агровиробництва - єврокомісар
|Уряд підтримав зміни до Бюджетного кодексу щодо управління публічними інвестиціями
|Вантажообіг морських портів досяг 86,8 млн т
Бізнес
|Microsoft додає можливість стримінгу ігор зі своєї бібліотеки Xbox - запускати їх можна практично на будь-якому пристрої
|Apple пропонує побудувати завод в Індонезії намагаючись скасувати заборону на iPhone 16
|Розмовний штучний інтелект Gemini Live заговорив українською мовою
|AMD планує вийти на ринок смартфонів із процесорами Ryzen
|Ілон Маск разом із Дональдом Трампом провели розмову з гендиректором Google
|Математики розробили складні задачі для перевірки міркування Gemini, Claude та GPT-4o — вони провалили майже всі тести
|OpenAI запустила голосовий режим ChatGPT в браузерах