Ціни на нафту знижуються, оскільки ведмежі дані щодо Китаю викликають побоювання з приводу попиту

Ціни на нафту знизилися на азіатських ранкових торгах у середу, оскільки побоювання з приводу низького попиту з боку найбільшого імпортера сирої нафти, Китаю, посилилися після ведмежих даних з торгівлі та інфляції, переваживши побоювання з приводу скорочення пропозиції, викликаної скороченням видобутку Саудовської.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 03:20 за Грінвічем подешевшали на 15 центів, або 0,2%, до 86,02 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) коштувала 82,75 доларів за барель, знизившись на 17 центів, або 0,2%.

Обидва контракти зросли майже на 1 долар напередодні.

«Ціни на нафту важко справляються з подальшим зростанням через побоювання, що зберігаються, з приводу млявого відновлення економіки Китаю і попиту на паливо», - сказав Тіокі Чен, головний аналітик Sunward Trading.

«Крім того, через побоювання з приводу уповільнення попиту в США та Європі через серію підвищення процентних ставок потенціал зростання нафтових ринків, схоже, буде обмеженим», - додав він, передбачаючи, що WTI торгуватиметься в діапазоні від 75 до 85 доларів за барель пізніше. цей місяць.

Минулого тижня обидва еталони продемонстрували шосте поспіль щотижневе зростання, що стало найдовшою смугою зростання з грудня 2021 року до січня 2022 року, чому сприяло скорочення поставок ОПЕК+ та надії на стимулювання відновлення попиту на нафту в Китаї.

Дані щодо інфляції в Китаї, опубліковані в середу, показали, що індекс споживчих цін, у річному обчисленні, у липні знизився вперше з лютого 2021 рокуі, підтвердивши перехід економіки до дефляції, оскільки відновлення після пандемії продовжує сповільнюватися.

Дані щодо інфляції надійшли за невтішними торговими даними, які показали, що імпорт сирої нафти до Китаю в липні впав на 18,8% порівняно з попереднім місяцем до найнижчого денного рівня з січня, оскільки основні експортери скорочують поставки за кордон, а внутрішні запаси продовжують зростати.

Ще однією ведмежою ознакою стало зростання запасів сирої нафти в США минулого тижня на 4,1 млн барелів, згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти у вівторок. Це більше, ніж очікували аналітики, опитані агентством Reuters.

Дані уряду США про запаси будуть опубліковані пізніше у середу.

Щомісячний звіт Управління енергетичної інформації США (EIA) прогнозує, що видобуток сирої нафти в США в 2023 році зросте на 850 000 барелів на добу до рекордних 12,76 млн барелів на добу, перевищивши останній пік у 12,3 млн барелів на добу у 2019 році. .

Ціни на сиру нафту зростають із червня, в основному через тривале скорочення виробництва в Саудівській Аравії, а також збільшення світового попиту, повідомляє EIA.

Найбільший експортер у світі Саудівська Аравія минулого тижня продовжила своє добровільне скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу до кінця вересня, додавши, що воно може бути продовжене або поглиблене. Росія також заявила, що у вересні скоротить експорт нафти на 300 000 барелів на добу.