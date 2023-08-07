Нафта тримається близько чотиримісячного максимуму на тлі скорочень ОПЕК+

Ціни на нафту знизилися в понеділок, але все ще були близькі до найвищого рівня з середини квітня, після того, як провідні виробники Саудівська Аравія і Росія зобов'язалися скоротити постачання ще на місяць, щоб посилити світові ринки і підтримати ціни.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:20 за Грінвічем подешевшали на 10 центів, або 0,1%, до 86,14 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні 82,73 долара за барель, знизившись на 9 центів, чи 0,1%.

Обидва контракти минулого тижня зафіксували свій шостий поспіль тижневий приріст, що стало найдовшою переможною серією з грудня 2021 року до січня 2022 року.

"Бугаєвий настрій відповідає нашим очікуванням сильнішого зростання цін на нафту в другому півріччі порівняно з першим півріччям", - сказав Сувро Саркар, провідний аналітик з енергетики в DBS Bank.

«Але ми вважаємо, що подальше зростання може бути обмеженим, і ціни на нафту можуть деякий час консолідуватися близько рівня 85 доларів за барель (Brent), що обмежується тривкими побоюваннями з приводу темпів відновлення Китаю і сумнівами в тому, як довго Саудівська Аравія і Росія продовжуватимуть обмежувати видобуток та експорт, відповідно, за наявності можливостей».

Ціни на нафту останніми тижнями підкріплювалися очікуваннями зниження відсоткових ставок у США, скорочення поставок ОПЕК+ та надіями на стимулювання відновлення попиту на нафту в Китаї, найбільшому у світі імпортері сирої нафти, після похмурого другого кварталу.

Найбільший у світі експортер Саудівська Аравія у четвер продовжила своє добровільне скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу до кінця вересня, додавши, що воно може бути продовжено чи поглиблено. Видобуток королівства у вересні становитиме близько 9 мільйонів барелів на добу.

Росія заявила у четвер, що скоротить експорт нафти на 300 000 барелів на добу у вересні. Крім того, минулого тижня російський військовий корабель був серйозно пошкоджений внаслідок атаки українського морського безпілотника на базу Чорноморського флоту в Новоросійську. Порт, через який проходить 2% світового постачання нафти, відновив роботу.

У зв'язку із скороченням виробництва компанія Saudi Aramco підвищила в суботу офіційні відпускні ціни у вересні (третій місяць) на більшість сортів, які вона продає в Азію.

Скорочення видобутку ОПЕК+, заходи стимулювання Китаю та покращення економічних перспектив США підтримують ціни на нафту, зазначає аналітик CMC Markets Тіна Тенг у записці, хоча вона сказала, що ціни наближаються до короткострокового опору їхнім квітневим максимумам.

Аналітик ринку IG Тоні Сайкамор сказав, що стійкий прорив WTI вище за 84,00 доларів за барель призведе до руху до 93,50 доларів.

Інвестори стежитимуть за економічними даними Китаю цього тижня, щоб оцінити апетит Пекіна до додаткових заходів стимулювання для підтримки другої за величиною економіки світу.

У США кількість нафтових вишок, що діють, минулого тижня скоротилася на чотири до 525, що є восьмим тижденем скорожень поспіль, до найнижчого рівня з березня 2022 року, йдеться в щотижневому звіті Baker Hughes, опублікованому в п'ятницю.