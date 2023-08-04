Ціни на нафту зростають шостий тиждень, оскільки виробники обіцяють скоротити видобуток

Ціни на нафту зросли другий день поспіль, зафіксувавши шостий тиждень зростання після того, як Саудівська Аравія та Росія, другий та третій за величиною виробники нафти у світі, пообіцяли наступного місяця скоротити видобуток.

Жовтневі ф'ючерси на нафту марки Brent о 03:30 за Грінвічем виросли на 10 центів, або 0,1%, до 85,24 долара за барель, а вересневі ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 17 центів, або %, до 81,72 доларів.

Обидва еталони знаходяться на шляху до шостого тижня зростання, їх найдовшої смуги тижневого зростання цього року. За останні шість тижнів Brent зріс на 15,4%, а WTI на 18,2%.

Саудівська Аравія продовжила добровільне скорочення видобутку нафти на 1 мільйон барелів на добу до кінця вересня. Росія також скоротить експорт нафти на 300 000 барелів за добу у вересні, заявив віце-прем'єр Олександр Новак.

За словами джерел, Об'єднаний міністерський моніторинговий комітет ОПЕК+ навряд чи змінить загальну політику видобутку нафти на зустрічі у п'ятницю. Але скорочення Саудівської Аравії та коментарі Росії напередодні важливої зустрічі ОПЕК+ викликали побоювання щодо пропозиції, підтримуючи ціни.

Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати з виробниками та споживачами, щоб забезпечити зростання енергетичного ринку. США - найбільший у світі виробник та споживач нафти.

Проте остання порція даних із США, що показує напружені ринки праці та уповільнення зростання в секторі послуг, викликала деякі побоювання, що уповільнення економічного зростання стримає попит на нафту та призведе до зниження цін навіть за скорочення пропозиції.

"Сильний долар чинив тиск на ціни на нафту, і всі хочуть знати, чи змусить гарячий ринок праці ФРС ще більше посилити політику", - сказав Едвард Мойя, аналітик OANDA.

Крім того, спад ділової активності в єврозоні в липні посилився сильніше, ніж передбачалося, і Банк Англії в четвер підвищив відсоткову ставку до 15-річного піку. Більш висока вартість запозичень для підприємств та споживачів може уповільнити економічне зростання та знизити попит на нафту.

Проте, покращення перспектив попиту та брак пропозиції можуть продовжувати підтримувати нафтові ринки, вважає Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.

"Майбутні дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі США будуть у центрі уваги і сьогодні ввечері визначатимуть настрої ринку", - сказав Тен.