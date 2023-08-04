Фінансові новини
- |
- 04.08.23
- |
- 08:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту зростають шостий тиждень, оскільки виробники обіцяють скоротити видобуток
08:40 04.08.2023 |
Ціни на нафту зросли другий день поспіль, зафіксувавши шостий тиждень зростання після того, як Саудівська Аравія та Росія, другий та третій за величиною виробники нафти у світі, пообіцяли наступного місяця скоротити видобуток.
Жовтневі ф'ючерси на нафту марки Brent о 03:30 за Грінвічем виросли на 10 центів, або 0,1%, до 85,24 долара за барель, а вересневі ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 17 центів, або %, до 81,72 доларів.
Обидва еталони знаходяться на шляху до шостого тижня зростання, їх найдовшої смуги тижневого зростання цього року. За останні шість тижнів Brent зріс на 15,4%, а WTI на 18,2%.
Саудівська Аравія продовжила добровільне скорочення видобутку нафти на 1 мільйон барелів на добу до кінця вересня. Росія також скоротить експорт нафти на 300 000 барелів за добу у вересні, заявив віце-прем'єр Олександр Новак.
За словами джерел, Об'єднаний міністерський моніторинговий комітет ОПЕК+ навряд чи змінить загальну політику видобутку нафти на зустрічі у п'ятницю. Але скорочення Саудівської Аравії та коментарі Росії напередодні важливої зустрічі ОПЕК+ викликали побоювання щодо пропозиції, підтримуючи ціни.
Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати з виробниками та споживачами, щоб забезпечити зростання енергетичного ринку. США - найбільший у світі виробник та споживач нафти.
Проте остання порція даних із США, що показує напружені ринки праці та уповільнення зростання в секторі послуг, викликала деякі побоювання, що уповільнення економічного зростання стримає попит на нафту та призведе до зниження цін навіть за скорочення пропозиції.
"Сильний долар чинив тиск на ціни на нафту, і всі хочуть знати, чи змусить гарячий ринок праці ФРС ще більше посилити політику", - сказав Едвард Мойя, аналітик OANDA.
Крім того, спад ділової активності в єврозоні в липні посилився сильніше, ніж передбачалося, і Банк Англії в четвер підвищив відсоткову ставку до 15-річного піку. Більш висока вартість запозичень для підприємств та споживачів може уповільнити економічне зростання та знизити попит на нафту.
Проте, покращення перспектив попиту та брак пропозиції можуть продовжувати підтримувати нафтові ринки, вважає Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.
"Майбутні дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі США будуть у центрі уваги і сьогодні ввечері визначатимуть настрої ринку", - сказав Тен.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Загибель керівництва МВС: посадовцям ДСНС вручили підозри
|Україна у 2022/23 МР вивезла заплановане до експорту зерно та покращує прогноз його виробництва на поточний сезон - Мінагрополітики
|СБУ та ДБР проводять обшуки в нардепа Дубінського, який під приводом супроводу батька поїхав на відпочинок за кордон
|Аналітики очікують зростання ВВП України в 2023 році в середньому на 4,7% і в 2024 році на 5,1% - ЦЕС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту зростають шостий тиждень, оскільки виробники обіцяють скоротити видобуток
|Євросоюз домагається вивезення зерна з України
|Фонд держмайна планує в серпні продати 41 об'єкт
|Критична інфраструктура регіонів вже досить серйозно забезпечена автономними джерелами живлення – глава «Укренерго»
|Пропускна здатність мережі «Укренерго» після обстрілів відновлена до 70-80% від минулорічної – глава компанії
|«Укренерго» готує тендер на закупівлю техніки та обладнання в рамках гранту СБ на $240 млн – голова правління
|Польща закриє кордон для українських с/г товарів після 15 вересня, деякі прифронтові країни до неї приєднаються - Мінсільгосп Польщі
Бізнес
|Toyota представила новий Land Cruiser для Європи
|У Megogo підтвердили, що син Черновецького є інвестором проєкту
|Ілона Маска оштрафували та змусили демонтувати сяючий логотип X із офісу Twitter у центрі Сан-Франциско
|Регулятор США взявся за криптоінфлюенсера, який «інвестував» чужі гроші у спорткари, годинники та рідкісні діаманти
|Система розпізнавання облич у Новому Орлеані допомогла заарештувати рівно нуль злочинців за останні дев'ять місяців
|Falcon Heavy з другої спроби змогла вивести на орбіту найбільший у світі комерційний супутник зв'язку Jupiter 3
|Toyota стала найбільшим автовиробником у світі. Продано 5,4 млн машин.