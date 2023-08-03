Нафта стабілізувалася після падіння на тлі зниження рейтингу США, оскільки занепокоєння щодо пропозиції надає підтримку

Ціни на нафту в четвер практично не змінилися після дводенного зниження, включаючи різке падіння в середу, оскільки зниження кредитного рейтингу уряду США позначилося на настроях, хоча побоювання щодо браку пропозиції надали деяку підтримку.

Рейтингове агентство Fitch знизило довгострокові рейтинги США, найбільшого у світі споживача нафти, відображаючи очікуване погіршення фінансового стану, політичну поляризацію та міжнародний статус долара США.

Незважаючи на загальні ведмежі настрої, ціни підтримуються побоюваннями щодо скорочення пропозиції через скорочення виробництва основними виробниками, яке, як очікується, буде збережено на зустрічі у п'ятницю.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:22 за Грінвічем коштували 83,24 долара за барель, що на 4 центи або 0,1% більше, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 79,53 долара за барель, збільшившись на 0,1%.

Обидва зразки торгувалися в середу поблизу максимуму з квітня, але закрилися на 2% нижче після зниження рейтингів. Ціни на нафту марки WTI у липні зросли майже на 16%, а ціна на нафту марки Brent зросла більш ніж на 14%.

«Оскільки минулого місяця нафта демонструвала стійке зростання, вона дозріла для відкату. У короткостроковій перспективі ринок нафти залишатиметься напруженим, але ціни все ще можуть бути вразливими для більш глибокого падіння», - сказав Едвард Мойя, аналітик ОАНДА.

Ситуацію з постачанням було відзначено рекордним падінням запасів сирої нафти в США минулого тижня на 17 мільйонів барелів, оскільки нафтопереробні заводи збільшили обсяги виробництва, а експорт перевищив 5 мільйонів барелів на добу, згідно з даними Управління енергетичної інформації в середу.

Скорочення запасів, яке значно перевершило очікування аналітиків в опитуванні Reuters у розмірі 1,4 млн. барелів, вказує на те, що світовий попит перевищує пропозицію, оскільки великі виробники продовжують скорочувати видобуток.

Наступне засідання комітету з моніторингу ринку Організації країн-експортерів нафти та її союзників, які спільно називають ОПЕК+, має відбутися 4 серпня.

У повідомленні Reuters йдеться, що ОПЕК+ навряд чи змінить свою поточну політику видобутку нафти, оскільки Саудівська Аравія, як очікується, продовжить своє добровільне скорочення видобутку на 1 млн. барелів на добу ще на один місяць, включаючи вересень.

Державна політика зі стимулювання економіки Китаю, другого за величиною у світі споживача нафти, також надає деяку підтримку цін і попиту паливо. Друга за величиною економіка світу також повідомила у четвер, що її сектор послуг розширився більш швидкими темпами у червні, компенсувавши дані з виробництва, що розчаровують.

"Подальша політика стимулювання Китаю і різке зниження даних про запаси в США можуть, як і раніше, залишатися сильними фундаментальними причинами відновлення ринку нафти", - сказала Тіна Тен, аналітик CMC Markets.