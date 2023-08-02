Ціни на нафту зросли на 1%, оскільки дані щодо запасів у США показують стійкий попит

Ціни на нафту зросли майже на 1% у середу, торгуючись майже на найвищому рівні з квітня, оскільки дані про запаси нафти та нафтопродуктів, що свідчать про стійкий попит з боку найбільшого у світі споживача палива (США), компенсували побоювання з приводу попиту в інших країнах.

Жовтневі ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:07 за Грінвічем зросли на 76 центів, або 0,90%, до 85,67 долара за барель. Так само вереснева нафта марки West Texas Intermediate зросла на 76 центів, або 0,93%, до 82,13 долара за барель.

Запаси нафти в США за тиждень, що закінчився 28 липня, скоротилися на 15,4 млн. барелів, згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти, порівняно з оцінками аналітиків про зниження на 1,37 млн. барелів.

Якщо дані уряду США, які будуть опубліковані пізніше в середу, збігатимуться з цифрами просідання в галузі, це стане найбільшим падінням запасів сирої нафти в США з 1982 року.

Запаси бензину скоротилися на 1,7 млн. барелів, показали дані API, порівняно з оцінками падіння на 1,3 млн. барелів. Запаси дистилятів скоротилися на 510 000 барелів порівняно з оцінками аналітиків, що склали 112 000 барелів. Обидва показники є індикаторами сталого попиту на паливо в США.

"Період сезонного пікового попиту (на транспортне паливо) і скорочення поставок нафтовидобувними країнами викликали зростання цін на нафту", - сказав аналітик CMC Markets Леон Лі.

Запаси сирої нафти також почали скорочуватися в інших регіонах, оскільки попит перевищує пропозицію, що стримується глибоким скороченням видобутку Саудівською Аравією, де-факто лідером Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), яка надала цінову підтримку.

Аналітики очікують, що Саудівська Аравія на зустріч виробників у п'ятницю продовжить своє добровільне скорочення видобутку нафти на 1 мільйон барелів на добу ще на місяць.

Ціни на нафту можуть продовжувати зростати, але вони не можуть перевищити 90 доларів за барель з огляду на рецесію в деяких регіонах, таких як Європа, сказав Лі. Крім того, після проходження літнього піку попиту «ціни на нафту добігли кінця цього раунду висхідного тренду», сказав він.

Побоювання, що закупівлі нафти в Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти, можуть сповільнитися зі зростанням цін, а слабкі дані PMI, опубліковані цього тижня, вказують на те, що попит на паливо може бути слабшим, ніж очікувалося, обмежили зростання цін на сесії.

«Покупка китайської нафти була скоріше опортуністичною, ніж через вищий попит. Ринок, як і раніше, визначається виключно обмеженнями пропозиції, які завжди схильні до потенційної політичної волатильності», - сказав Філіп Джонс-Люкс зі Sparta Commodities.