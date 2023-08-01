Нафта тримається близько тримісячного максимуму на тлі ознак скорочення пропозиції

Ціни на нафту у вівторок практично не змінилися, торгуючись близько тримісячного максимуму, досягнутого в понеділок, на тлі ознак скорочення світової пропозиції, оскільки виробники здійснюють скорочення виробництва, та високого попиту у Сполучених Штатах, найбільшому у світі споживачі палива.

Жовтневі ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:02 за Грінвічем коштували 85,25 долара за барель, що на 18 центів або 0,2% нижче за рівень закриття. У понеділок ціна на нафту Brent із найближчим місяцем закрилася на найвищому рівні з 13 квітня.

Американська нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні 81,64 долара за барель, що на 0,2% або 16 центів нижче за рівень попередньої сесії, найвищого рівня з 14 квітня.

«Ціни на нафту можуть зіткнутися з ризиком корекції, оскільки ринки, можливо, було перекуплено минулого місяця. Однак ослаблення долара США та оптимізм щодо економічної політики Китаю можуть, як і раніше, надавати бугаєві фактори ф'ючерсам на нафту», - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets. Слабкіший долар робить нафту за ціною в доларах дешевше для власників інших валют.

"Ознаки м'якої посадки економіки США також покращили перспективи попиту на нафту", - додала Тен.

У понеділок китайська влада опублікувала додаткові політичні рекомендації, хоч і без конкретних заходів, щодо стимулювання економіки та внутрішнього споживання після того, як виробнича активність знизилася четвертий місяць у липні.

Опитування приватного сектору також показало у вівторок, що виробнича активність Китаю в липні різко скоротилася, при цьому пропозиція попит та експортні замовлення погіршилися на тлі млявих ринкових умов.

Аналітики Національного банку Австралії (NAB) очікують, що ціни на нафту досягнуть максимуму цін 2023 року напередодні зустрічі міністрів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників, відомої як ОПЕК+, яка відбудеться цієї п'ятниці.

"Засідання ОПЕК цієї п'ятниці є потенційним каталізатором перспектив, коли ми очікуємо, що добровільне скорочення поставок Саудівською Аравією буде продовжено ще на місяць", - йдеться у повідомленні NAB у вівторок.

У червні ОПЕК+ домовилася про широку угоду щодо обмеження постачання нафти до 2024 року, а Саудівська Аравія зобов'язалася додатково в липні скоротити видобуток на 1 млн барелів на добу. 3 липня Саудівська Аравія заявила, що скорочення включатиме серпень, додавши, що воно може бути продовжене ще довше.

Скорочення видобутку в Саудівській Аравії трохи не дотягнуло до мети: у липні видобуток знизився на 860 000 барелів на добу, тоді як загальний видобуток ОПЕК був на 840 000 барелів на добу нижче, як показало опитування Reuters у понеділок.

Дані, що свідчать про скорочення поставок, збіглися з даними США, опублікованими в понеділок, які показують, що попит на паливо зріс до 20,78 млн. барелів на добу, що є найвищим показником з серпня 2019 року. Дані Управління енергетичної інформації також показали попит на бензин, виражений у вигляді продукції, що поставляється на ринок, зріс до 9,11 млн барелів на добу, найвищого рівня з червня 2022 року.

Очікувалося, що запаси сирої нафти та бензину в США минулого тижня скоротилися, згідно з опитуванням Reuters, згідно з яким запаси сирої нафти скоротилися в середньому приблизно на 900 000 барелів за тиждень до 28 липня.