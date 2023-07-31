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АНАЛІТИКА

Нафта на шляху до найбільшого щомісячного приросту за рік

 

Ціни на нафту знизилися в понеділок, але коливалися близько тримісячних максимумів, в очікуванні, що Саудівська Аравія продовжить на вересень добровільне скорочення видобутку і скоротить світові постачання.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 03:15 за Грінвічем подешевшали на 45 центів до 84,54 долара за барель, тоді як нафта марки West Texas Intermediate в США коштувала 80,25 долара за барель, знизившись на 33 центи.

Термін дії вересневих контрактів на нафту марки Brent спливає пізніше у понеділок. Активніший жовтневий контракт коштував 84,23 долара за барель, знизившись на 18 центів.

Brent і WTI закрилися в п'ятницю на найвищому рівні з квітня, піднявшись п'ятий тиждень поспіль, оскільки скорочення поставок нафти в усьому світі та очікування припинення підвищення відсоткових ставок у США підтримали ціни. Обидва еталони перебувають на шляху до закриття липня з найбільшим місячним приростом, із січня 2022 року.

"Хоча здається, що на даний момент ціни на нафту враховуються у всіх хороших новинах про інфляцію та стійкість економіки США, вона може продовжувати зростати ще більше", - сказала Вандана Харі, засновник постачальника послуг з аналізу ринку нафти Vanda Insights.

«Більшість активної торгівлі відбувалася в години торгів у США; активність під час азіатської сесії залишається відносно повільною і є поганим індикатором настроїв», - додав Харі.

Тим часом очікується, що Саудівська Аравія продовжить добровільне скорочення видобутку нафти на 1 мільйон барелів на добу ще на один місяць, включаючи вересень, кажуть аналітики.

"Ціни на нафту зросли на 18% з середини червня, оскільки рекордно високий попит і скорочення поставок у Саудівській Аравії повернули дефіцит, а також оскільки ринок відмовився від песимізму щодо зростання", - заявили аналітики Goldman Sachs у замітці від 30 липня.

"Ми, як і раніше, очікуємо, що додаткове скорочення Саудівської Аравії на 1 мільйон барелів на добу триватиме до вересня і буде скорочено вдвічі з жовтня".

Банк зберіг прогноз Brent на рівні 86 доларів за барель на грудень та очікує, що ціни зростуть до 93 доларів у другому кварталі 2024 року.

Goldman Sachs підрахував, що світовий попит на нафту в липні зріс до рекордних 102,8 млн. барелів на добу, і переглянув попит у 2023 році приблизно на 550 000 барелів на добу, у зв'язку з сильнішими оцінками економічного зростання в Індії та США, компенсувавши зниження споживання у Китаї.

"Стійкий попит призводить до помірно більшого дефіциту в другому півріччі 2023 року, ніж очікувалося, в середньому на рівні 1,8 млн барелів на добу та скромного дефіциту в 0,6 млн барелів на добу в 2024 році", - йдеться в повідомленні.

Генеральний директор Exxon Mobil Даррен Вудс заявив, що компанія очікує рекордного попиту на нафту цього і наступного року, і що це може сприяти підвищенню цін на енергоносії в другій половині року.

У липні енергетичні компанії США скоротили кількість нафтових вишок восьмий місяць поспіль, на одну до 529, йдеться у щотижневому звіті Baker Hughes, опублікованому у п'ятницю.
За матеріалами: investing.com
 

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