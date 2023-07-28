Ціни на нафту знижуються через побоювання щодо попиту, зберігаючи тижневе зростання

Ціни на нафту знизилися на азіатських торгах у п'ятницю, але вже п'ятий тиждень поспіль демонструють зростання після сильних економічних даних у США та спекуляцій щодо заходів стимулювання з боку Китаю та скорочення видобутку ОПЕК+.

Нафта марки Brent о 04:04 за Грінвічем подешевшала на 42 центи, або 0,5%, до 83,82 долара за барель, але налаштована на щотижневе зростання на 3,5%. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) впала на 34 центи, або 0,4%, до 79,75 доларів за барель, але наближалася до тижневого зростання на 3,6%.

Нафта зросла на попередній сесії, оскільки сильні звіти про прибутки та збитки та дані, що показують, що економіка США у другому кварталі зростала швидше, ніж очікувалося послабили побоювання глобального уповільнення.

Валовий внутрішній продукт США у другому кварталі зріс на 2,4%, перевищивши консенсус-прогноз в 1,8%, заявило в четвер Міністерство торгівлі, підтримавши думку голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла про те, що економіка може досягти так званої «м'якої посадки».

Перспектива подальших китайських заходів стимулювання, особливо у секторі нерухомості, що зазнає труднощів, також надала деяку підтримку цін після засідання Політбюро - вищого органу, який приймає рішення, - у вівторок.

Ринки також очікують на наступне засідання комітету з моніторингу ринку Організації країн-експортерів нафти та її союзників, спільно ОПЕК+, яке відбудеться 4 серпня, щоб оголосити про продовження добровільного скорочення видобутку.

"Ми, як і раніше, бачимо потенціал зростання цін на нафту у 3 кварталі 2023 року і очікуємо, що підтримання цін на рівні вище 90 доларів США за барель (Brent), ймовірно, буде потрібно, щоб побачити ослаблення ОПЕК або добровільного скорочення поставок нафти Саудівською Аравією" , - сказав Баден Мур, голова відділу сировинних товарів. та вуглецева стратегія у Національному банку Австралії.

Але нещодавнє підвищення процентних ставок глобальними центральними банками, які прагнуть приборкати наполегливу інфляцію, викликало питання довгострокового попиту.

У середу Федеральна резервна система США здійснила ще одне підвищення процентної ставки на 25 базисних пунктів, як багато хто очікував, а Європейський центральний банк наслідував його приклад у четвер.

Раніше цього тижня нафту впала після того, як дані показали, що запаси сирої нафти в США скоротилися менше, ніж очікувалося.

"Ми, як і раніше, не бачимо значного переходу до збільшення попиту на продукцію, особливо щодо дистилятів, які забезпечили більшу частину зростання минулого місяця", - сказав Джим Ріттербуш, президент Ritterbusch and Associates LLC в Галені, штат Іллінойс.