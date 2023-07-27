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Нафта піднялася до трьохмісячного максимуму через дефіцит пропозиції
08:46 27.07.2023 |
Ціни на нафту зросли на 1% у четвер, компенсувавши втрати попередньої сесії, оскільки дефіцит пропозиції та очікування сильнішого попиту в Китаї переважили побоювання щодо уповільнення економічного зростання.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:22 за Грінвічем виросли на 72 центи, або 0,9%, до 83,64 бареля, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 1% (78 центів) до 79,56 долара, досягнувши найвищого рівня з 19 квітня.
Ціни на нафту знизилися в середу після того, як дані показали, що запаси сирої нафти в США впали менше, ніж очікувалося, а Федеральна резервна система підвищила відсоткові ставки на чверть відсоткового пункту, залишивши двері відчиненими для нового підвищення.
Оскільки дії ФРС були цілком очікуваними, увага ринку переключилася на Організацію країн-експортерів нафти та її союзників, яка разом іменується ОПЕК+, яка наступного тижня проводить щомісячне засідання Спільного міністерського комітету з моніторингу.
Прогноз комітету з попиту матиме ключове значення для того, чи вирішить де-факто лідер Саудівської Аравії продовжити своє добровільне скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу (барелів на добу) до вересня.
Саудівська Аравія скоротила видобуток до 9 млн. барелів на добу в липні з приблизно 10 млн. барелів на добу, що стало найбільшим скороченням видобутку за останні роки, а на початку липня заявила, що продовжить скорочення до серпня.
Тим часом, настрої на ринку, як і раніше, підтримуються обіцянками Китаю, зробленими раніше цього тижня, зробити додаткові кроки для стимулювання зростання.
"Китайська влада дала сигнал активізувати заходи підтримки для пожвавлення хворої китайської економіки, що, у свою чергу, породило надії на відновлення попиту на нафту з боку найбільшого у світі імпортера сирої нафти", - зазначає Приянка Сачдєва, аналітик Phillip Nova.
"Той факт, що ФРС наближається до розвороту і, якимось чином, попит на сиру нафту все ще залишається стійким, на тлі дефіциту пропозиції у другій половині року, технічний психологічний рівень у 80 доларів за барель для WTI може бути не за горами", - сказала вона. .
Аналітики Commonwealth Bank of Australia очікують, що ф'ючерси на нафту марки Brent зростуть до 85 доларів за барель до четвертого кварталу на очікуваннях того, що скорочення постачань ОПЕК+ та стійкий попит призведуть до скорочення світових запасів нафти.
Але, обмежуючи зростання нафти, Європейський центральний банк, як очікується, підвищить відсоткові ставки вдев'яте поспіль у четвер, що може не покласти край посиленню політики на тлі тривкої інфляції.
Росія значно збільшить відвантаження нафти у вересні, що покладе край різкому скороченню експорту в червні-серпні, оскільки пікове технічне обслуговування НПЗ звільнить більше нафти для продажу за межі країни, повідомили три галузеві джерела і показали розрахунки Reuters, засновані на даних про переробку.
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