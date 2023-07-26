Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта дешевшає через збільшення запасів у США та через застереження перед можливим підвищенням ставки ФРС

 

Ціни на нафту в середу знизилися з тримісячного максимуму, оскільки галузеві дані показали зростання запасів сирої нафти в США, а інвестори зберігають обережність напередодні можливого підвищення ставки ФРС.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:51 за Грінвічем подешевшали на 46 центів, або 0,55%, до 83,18 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) впала на 45 центів, або 0 ,57% до 79,18 долара за барель.

Запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 1,32 млн барелів за тиждень, що закінчився 21 липня, згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти у вівторок. Аналітики, опитані агентством Reuters, також очікують зниження на 2,3 млн. барелів.

Дані уряду США із запасів будуть опубліковані в середу.

"Ринок, як і раніше, перебуватиме в стані перетягування каната між скороченням світової пропозиції та побоюваннями уповільнення попиту через глобальний економічний спад", - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділи Nissan Securities, додавши, що інвестори також скоригували свої позиції напередодні. чергове очікуване підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою США.

Інвестори також обережно ставляться до впливу рішення ФРС на попит на нафту. Засідання ФРС завершиться у середу.

"Хоча ринок в основному очікує, що ФРС сьогодні підвищить ставки, будь-які сигнали про те, що їм ще доведеться щось зробити після цього, ймовірно, чинять деякий тиск на ризикові активи", - сказав головний стратег ING з сировинних товарів Уоррен Паттерсон.

Засідання ФРС з питань політики почалося у вівторок, і більшість учасників ринку очікують, що центральний банк підвищить ставку на 25 базисних пунктів, коли воно завершиться.

Долар США знаходиться в поступовому висхідному тренді, відскочивши від 15-місячного мінімуму, що був досягнутий минулого тижня, і подорожчавши для покупців таких товарів, як нафта.

Ціни на сиру нафту знизилися після того, як у вівторок Brent і WTI досягли найвищого рівня з 19 квітня на тлі побоювань щодо пропозиції через скорочення видобутку Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзників, а також обіцянок китайської влади підтримати другу за величиною економіку.

Проте побоювання з приводу того, що Китай, другий за рівнем споживання нафти у світі, насправді посилить підтримку економічної політики, залишилися, що ще більше стримує ціни.

"Нам все ще потрібно дочекатися реальної політики - є ризик, що ця політика не виправдає очікувань", - сказав Паттерсон з ING.

Інвестори також чекають, чи перенесе великий виробник Саудівська Аравія добровільне скорочення видобутку на вересень.

"Їм потрібно буде керувати очікуваннями і бути обережними в тому, як вони надто агресивно розкручують це скорочення, і це може чинити деякий знижувальний тиск на ринок", - додав Паттерсон.

Експорт саудівської нафти у травні впав майже на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року, показали останні урядові дані, опубліковані у вівторок.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,4046
  0,1792
 0,44

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8056  0,11 0,29 37,4513  0,10 0,28
EUR 40,8188  0,07 0,16 41,6156  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес