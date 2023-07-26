Нафта дешевшає через збільшення запасів у США та через застереження перед можливим підвищенням ставки ФРС

Ціни на нафту в середу знизилися з тримісячного максимуму, оскільки галузеві дані показали зростання запасів сирої нафти в США, а інвестори зберігають обережність напередодні можливого підвищення ставки ФРС.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:51 за Грінвічем подешевшали на 46 центів, або 0,55%, до 83,18 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) впала на 45 центів, або 0 ,57% до 79,18 долара за барель.

Запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 1,32 млн барелів за тиждень, що закінчився 21 липня, згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти у вівторок. Аналітики, опитані агентством Reuters, також очікують зниження на 2,3 млн. барелів.

Дані уряду США із запасів будуть опубліковані в середу.

"Ринок, як і раніше, перебуватиме в стані перетягування каната між скороченням світової пропозиції та побоюваннями уповільнення попиту через глобальний економічний спад", - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділи Nissan Securities, додавши, що інвестори також скоригували свої позиції напередодні. чергове очікуване підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою США.

Інвестори також обережно ставляться до впливу рішення ФРС на попит на нафту. Засідання ФРС завершиться у середу.

"Хоча ринок в основному очікує, що ФРС сьогодні підвищить ставки, будь-які сигнали про те, що їм ще доведеться щось зробити після цього, ймовірно, чинять деякий тиск на ризикові активи", - сказав головний стратег ING з сировинних товарів Уоррен Паттерсон.

Засідання ФРС з питань політики почалося у вівторок, і більшість учасників ринку очікують, що центральний банк підвищить ставку на 25 базисних пунктів, коли воно завершиться.

Долар США знаходиться в поступовому висхідному тренді, відскочивши від 15-місячного мінімуму, що був досягнутий минулого тижня, і подорожчавши для покупців таких товарів, як нафта.

Ціни на сиру нафту знизилися після того, як у вівторок Brent і WTI досягли найвищого рівня з 19 квітня на тлі побоювань щодо пропозиції через скорочення видобутку Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзників, а також обіцянок китайської влади підтримати другу за величиною економіку.

Проте побоювання з приводу того, що Китай, другий за рівнем споживання нафти у світі, насправді посилить підтримку економічної політики, залишилися, що ще більше стримує ціни.

"Нам все ще потрібно дочекатися реальної політики - є ризик, що ця політика не виправдає очікувань", - сказав Паттерсон з ING.

Інвестори також чекають, чи перенесе великий виробник Саудівська Аравія добровільне скорочення видобутку на вересень.

"Їм потрібно буде керувати очікуваннями і бути обережними в тому, як вони надто агресивно розкручують це скорочення, і це може чинити деякий знижувальний тиск на ринок", - додав Паттерсон.

Експорт саудівської нафти у травні впав майже на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року, показали останні урядові дані, опубліковані у вівторок.