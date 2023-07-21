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АНАЛІТИКА

Нафта зростає, оскільки ринки оцінюють падіння запасів і потенційні стимули з боку Китаю

 

Ціни на нафту марки Brent зросли на азіатських торгах у п'ятницю, оскільки ринки оцінили перспективи економічного стимулювання в Китаї після слабких економічних даних, скорочення запасів у США та скорочення постачання від ключових виробників.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:25 за Грінвічем зросли на 63 центи до 80,27 долара за барель, тоді як нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 62 центи до 76,27 долара за барель. У четвер ціни закрилися невеликим зростанням.

Brent має закритися тижневим зростанням у 0,5%, тоді як WTI має піднятися на 1,1%, що означає четвертий тиждень зростання обох еталонів поспіль.

Слабкі економічні показники Китаю стримували зростання цін протягом тижня. Другий за величиною споживач нафти у світі цього тижня повідомив про невтішне зростання валового внутрішнього продукту у другому кварталі, що збільшує ймовірність того, що економіка не досягне запланованого урядом показника в 5%.

Тим не менш, настрої на сировинних ринках посилилися через сподівання на те, що центральний уряд вживе додаткових заходів стимулювання для підтримки економіки.

У середу Пекін оголосив, що сформулює плани стабілізації зростання в 10 секторах, а також збільшення підтримки приватних фірм.

Останні дані, що підтримують ціни, у тому числі нижча, ніж очікувалося, інфляція і уповільнення зростання кількості робочих місць, переконали багатьох інвесторів і аналітиків у тому, що очікуване в липні підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи стане останнім у поточному циклі посилення.

Фундаментальні показники пропозиції також підтримали настрої учасників ринку.

"Докази скорочення поставок із Саудівської Аравії та Росії послужили спусковим гачком для відновлення цін цього місяця", - зазначають аналітики ANZ Bank у клієнтській записці.

На початку липня Ер-Ріяд заявив, що продовжить добровільне скорочення видобутку на 1 млн барелів на добу до серпня, а Москва заявила, що у серпні скоротить експорт на 500 000 барелів на добу.

«Ця нестача постачання вже проявляється у запасах», - зазначає ANZ.

Запаси сирої нафти в США скоротилися минулого тижня, чому сприяв стрибок експорту нафти, а також вище завантаження нафтопереробних заводів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA).
За матеріалами: investing.com
 

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