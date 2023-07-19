Нафта дешевшає через побоювання щодо попиту в США, незважаючи на стимули з боку Китаю

Світові ціни на нафту в середу знизилися після відкриття зростанням на початку торгів в Азії, оскільки ринки зіставили побоювання щодо попиту США з обіцянкою Китаю підтримати економічне зростання, скороченням пропозиції в Росії та скороченням запасів у США.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:03 за Грінвічем подешевшали на 22 центи до 79,41 долара за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate (WTI) впала на 32 центи до 75,43 долара за барель.

«Зараз є багато позитивних факторів для цін на нафту на полі попиту та пропозиції, і хоча ми очікуємо, що WTI відновиться майже до 80 доларів за барель, це не означає бугаєвий ринок, тому що голубина позиція світових центральних банків, як і раніше, спияє зниженню апетиту до ризику», - сказав аналітик CMC Markets Леон Лі.

«Оскільки ФРС, ймовірно, підвищить відсоткові ставки в останній раз у липні, побоювання щодо попиту в США, який обмежить зростання цін на нафту, ймовірно, залишаться».

Економісти, як і раніше, стурбовані тим, що інфляція в США може не знизитися досить швидко навіть при підвищенні ставок. Опитування Reuters показало, що базова інфляція, яка виключає ціни на продукти харчування та енергоносії, до кінця року буде лише трохи нижчою або залишиться на поточному рівні трохи менше ніж 5%.

Однак у позитивному плані головний економічний планувальник Китаю пообіцяв у вівторок, що розгорне політику «відновлення та розширення» споживання у другій за величиною економіці світу, що може підвищити попит на нафту, оскільки купівельна спроможність споживачів залишається низькою.

"Поки ми припускаємо, що стимули в Китаї будуть успішними, нафтові баланси значно скорочуватимуться - навіть якщо Європа зіткнеться з легкою рецесією", - сказав Клаудіо Галімберті, директор з досліджень Rystad Energy в Північній Америці.

Це означає, що ціни ще можуть пробити верхню межу поточного ринкового діапазону на рівні 80 доларів за барель, додав він.

Щодо пропозиції, то Росія скоротить експорт нафти на 2,1 мільйона метричних тонн у третьому кварталі відповідно до запланованого добровільного скорочення експорту на 500 000 барелів на день у серпні, повідомляє міністерство енергетики.

Підтримку цін також надало очікуване падіння запасів у США після того, як дані галузевої групи Американського інституту нафти показали, що запаси сирої нафти, бензину та дистилятів впали минулого тижня.

Трейдери чекатимуть на підтвердження зниження котирувань акцій у даних Управління енергетичної інформації уряду США в середу о 10:30 ранку за східним поясним часом (14:30 за Грінвічем).