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Нафта дешевшає на тлі слабких даних щодо ВВП Китаю та відновлення видобутку в Лівії
07:59 17.07.2023 |
Ціни на нафту в понеділок продовжили зниження другу сесію поспіль після того, як економічні дані Китаю показали уповільнення зростання у другому кварталі, що посилило побоювання щодо попиту з боку другого щодо споживання нафти у світі, оскільки Лівія відновила видобуток у вихідні.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 03:33 за Грінвічем впали на 72 центи, або 0,9%, до 79,15 долара за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 74,75 долара за барель, знизившись на 67 центів. , чи 0,9%.
Згідно з даними, опублікованими Національним бюро статистики, валовий внутрішній продукт Китаю зріс лише на 0,8% у квітні-червні порівняно з попереднім кварталом, при цьому його відновлення після пандемії швидко уповільнюється через послаблення попиту всередині країни та за кордоном.
«ВВП виявився нижчим за очікування, тому побоювання з приводу китайської економіки навряд чи допоможуть», - сказав Уоррен Паттерсон, голова відділу досліджень сировинних товарів ING.
Китайські нафтопереробні заводи переробляли у червні на 1,6% більше сирої нафти на день, ніж у травні, оскільки вони наростили обсяги виробництва після весняного технічного обслуговування, як показали дані NBS, відповідно до сильного імпорту найбільшого світового імпортера сирої нафти минулого місяця.
"Очевидний попит на нафту зростав високими темпами рік у рік, але ринок, схоже, зосередився на основних показниках (ВВП)", - сказав Паттерсон.
Пекін, ймовірно, буде обережним у виборі термінів будь-яких нових заходів стимулювання, побоюючись підвищення цін на сировинні товари, сказав Стефано Грассо, старший портфельний менеджер 8VantEdge у Сінгапурі.
"Вони накопичують нафту за низькими цінами і чекають, коли рецесія вдарить по Заходу, перш ніж повністю перейти до стимулювання", - сказав Грассо.
Ціни знизилися після того, як минулого тижня обидва еталони продемонстрували зростання третій тиждень поспіль і досягли найвищого рівня з квітня після того, як видобуток на нафтових родовищах у Лівії був зупинений, а Shell призупинив експорт нігерійської нафти, скоротивши пропозицію .
Два з трьох лівійських нафтових родовищ, які були закриті в четвер, Шарара та Ель-Філ із загальною виробничою потужністю 370 000 барелів на добу (барелів на добу), відновили роботу в суботу ввечері, повідомили чотири інженери-нафтовики та міністерство нафти.
Поле 108 залишалося закритим. Виробництво було зупинено на знак протесту проти викрадення колишнього міністра фінансів.
У Росії експорт нафти із західних портів скоротиться приблизно на 100 000-200 000 барелів на добу наступного місяця порівняно з липнем, що є ознакою того, що Москва виконує обіцянку про нові скорочення поставок у тандемі з лідером ОПЕК Саудівською Аравією, повідомили два джерела. в п'ятницю.
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