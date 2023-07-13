Ціни на нафту зростають на тлі уповільнення інфляції в США та торгових даних з Китаю

Ціни на нафту зросли в четвер після того, як інфляція в США та економічні дані викликали надії на те, що Федеральна резервна система може скоротити кількість підвищеннь процентних ставок, а дані про торгівлю Китаю показали, що місячний імпорт нафти у червні був другим за величиною за всю історію спостережень.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:00 за Грінвічем зросли на 36 центів, або 0,5%, до 80,47 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 29 центів, або 0,4 %, до 76,04 доларів.

Дані з США, опубліковані в середу, показали, що споживчі ціни в червні трохи зросли, зафіксувавши найменший річний приріст більш ніж за два роки. Ринки очікують ще одного підвищення відсоткової ставки, але нафтотрейдери сподіваються, що це може бути так, тому що вищі ставки можуть сповільнити економічне зростання та скоротити попит на нафту.

«Нижчі, ніж очікувалося, показники інфляції в США свідчать про те, що цикл посилення з боку ФРС досі має бажаний вплив на зниження цінового тиску», - сказав Йіп Джун Ронг, ринковий стратег IG, додавши, що це створювало «ризик - На "кон'юнктуру цін на нафту".

«Здається, що в гру вступає деяке зростання, що надолужує, з слабким доларом США і деяким продовженням надій Китаю на стимулювання, що послужило каталізатором для ослаблення ведмежих настроїв», - сказав Йіп.

Тим часом, імпорт сирої нафти до Китаю в червні становив 52,06 млн. метричних тонн, або 12,67 млн. барелів на добу, збільшившись на 45,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року і досягнувши другого за величиною місячного показника за всю історію спостережень, свідчать митні дані, опубліковані у четвер.

Імпорт сирої нафти за січень-червень зріс на 11,7% до 282,1 млн. тонн, а експорт нафтопродуктів за січень-червень зріс на 44,7% до 31,31 млн. тонн, свідчать митні дані.

Тим не менш, мляве глобальне економічне зростання, уповільнення світової торгівлі та інвестицій, а також геополітичні ризики продовжують впливати на торгівлю Китаю, заявив у четвер представник Головного митного управління Лев Далян.

Ще одним фактором, який стримує зростання цін, став звіт Управління енергетичної інформації США про набагато більше, ніж очікувалося, збільшення запасів сирої нафти в США минулого тижня майже на 6 мільйонів барелів.

Запаси бензину практично не змінилися і склали 219,5 млн. барелів протягом святкового тижня 4 липня, що є «майже нечуваною ситуацією», сказав Філ Флінн, аналітик Price Futures group.

Аналітики очікували на значне скорочення запасів бензину, оскільки водії вирушили у відпустку.