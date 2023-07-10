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АНАЛІТИКА

Нафта залишається в мінусі, Brent - $78 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок залишаються в мінусі вдень у понеділок після виходу даних про інфляцію в Китаї.

Ціна вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:46 EET становить $78 за барель, що на 47 центів (0,6%) нижче за показник на закриття попередньої сесії.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на 50 центів (0,68%) і становили $73,36 за барель.

Споживчі ціни (індекс CPI) у Китаї в червні не змінилися в річному вираженні, повідомило Державне статистичне управління. У травні інфляція становила 0,2%, і аналітики в середньому прогнозували збереження показника на колишньому рівні, зазначає Trading Economics. Темпи зростання споживчих цін оновили мінімум із лютого 2021 року, коли в країні було зафіксовано дефляцію.

Тим часом ціни виробників (індекс PPI) у КНР минулого місяця зменшилися на 5,4% у річному вираженні (-4,6% у травні). Падіння стало максимальним з грудня 2015 року, воно спостерігається вже дев'ять місяців поспіль на тлі ослаблення попиту та уповільнення темпів зростання цін на сировину.

Дані про китайську інфляцію посилили побоювання того, що відновлення економіки країни сповільнюється, вказує Investing.com.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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