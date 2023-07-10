Нафта дешевшає напередодні даних з Китаю та США, але ОПЕК+ скорочує ліміти

Ціни на нафту впали на азіатських торгах у понеділок, оскільки інвестори обережно діяли напередодні нових економічних даних від найбільших споживачів, США і Китаю, хоча очікуване скорочення поставок нафти з Саудівської Аравії та Росії обмежило втрати.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 03:45 за Грінвічем впали на 51 цент, або 0,7%, до 77,96 долара за барель, а американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 73,34 долара за барель, знизившись на 52 центи, чи 0,7%.

"Нафтові трейдери можуть виявляти обережність напередодні виходу індексу споживчих цін США і безлічі економічних даних Китаю, які будуть опубліковані пізніше цього тижня", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Однак ціни на нафту можуть поновитися після того, як ОПЕК+ оголосила про плани подальшого скорочення пропозиції, сказала вона.

Заводські ціни в Китаї впали найшвидшими темпами за останні сім років у червні, як показали урядові дані у понеділок, оскільки темпи економічного відновлення другої за величиною економіки світу сповільнилися.

Нафтові еталони зросли більш ніж на 4% минулого тижня, досягнувши найвищого рівня з травня, підвищуючись другий тиждень поспіль після того, як найбільші у світі експортери нафти, Саудівська Аравія та Росія, пообіцяли ще більше скоротити постачання у серпні.

"Присутність економічного спаду в Китаї посилює пануючу невизначеність на ринку нафти", - сказав Мукеш Сахдєв, голова відділу переробки та торгівлі нафтою в Rystad Energy.

«Нестабільність ринку ще більше підживлюється перетягуванням канату між побоюваннями з приводу контролю над попитом з боку західних економік і стратегіями контролю над пропозицією, що використовуються ОПЕК, що впливає на тендітний баланс нафтового ринку».

Саудівська Аравія продовжить скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу до серпня, а Росія скоротить експорт сирої нафти на 500 000 барелів на добу. Замість того, щоб скорочувати видобуток, Росія використатиме сиру нафту для виробництва більшої кількості палива для задоволення внутрішнього попиту, повідомили Рейтер у п'ятницю джерело в уряді.

Скорочення Саудівської Аравії зменшують надлишок нафти, оскільки плавучі сховища біля єгипетського порту Айн-Сухна на Червоному морі скоротилися майже наполовину до 10,5 млн. барелів з середини червня, згідно з даними нафтової аналітичної компанії Vortexa від 7 липня.

Пропозиція країн, що не входять до ОПЕК+, не відстає від світового попиту, зазначають аналітики JP Morgan у замітці, додаючи, що ОПЕК+ необхідно поглибити свої скорочення ще на 700 000 барелів на добу у другій половині року, на додаток до оголошених скорочень, та продовжити їх до 2024 року.

У США дані показали все ще сильне зростання заробітної плати, а невелике зниження рівня безробіття цього тижня, ймовірно, змусить Федеральну резервну систему підвищити відсоткові ставки на майбутньому липневому засіданні.

Інвестиційні менеджери збільшили свої чисті довгі позиції щодо ф'ючерсів та опціонів на американську нафту на тижні до 3 липня, повідомила в п'ятницю Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC).

За словами аналітика IG Тоні Сайкамора, тривалий прорив цін на WTI вище за 75 доларів, ймовірно, призведе до того, що еталонний орієнтир протестує верхню частину свого восьмимісячного діапазону 64-84 доларів.

Згідно з звітом Baker Hughes, опублікованим у п'ятницю, кількість нафтових вишок у США скоротилася на п'ять до 540 минулого тижня, що є найнижчим показником із квітня 2022 року.