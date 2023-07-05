Український імпорт ДП у червні: зліт перед падінням

Минулого місяця обсяги імпорту дизпального в Україну зросли на 17% до 650 тис. тонн. Це найбільший показник, зафіксований у цьому році.

Більше українські компанії завезли тільки у грудні 2022 року (654,4 тис. тонн), коли ринок готувався до непередбачуваних наслідків впровадження нафтопродуктового ембарго. Червневе зростання закупівель пального теж мало свої причини. З 1 липня український уряд підвищив ставку ПДВ для нафтопродуктів з 7% до 20%, повернувши її на довоєнний рівень. Податкові зміни означали б неминуче підвищення цін у гурті, через це багато компаній намагалося оприбуткувати якомога більше продукту за червневою ставкою.

Зростання імпорту відбулося переважно за рахунок збільшення морських постачань. Минулого місяця закупівлі морського ресурсу зросли на35% до 217 тис. тонн, це третина всього імпорту та найбільший показник за всю історію спостережень. Автомобільний імпорт дизпального збільшився лише на 3% до 218 тис. тонн, тоді як обсяги відвантаження залізницею зменшилися зі 163 до 162 тис. тонн.

Географія постачань дизпального у червні не зазнала суттєвих змін у червні, близько 75% обсягів імпорту надходило з п'яти країн - Польщі, Румунії, Туреччини, Литви та Молдови. Водночас структура імпорту за походженням продукту відрізняється. У червні значно збільшилися обсяги постачань дизпального, яке за документами має індійське походження. Згідно з даними enkorr, минулого місяця в Україну усіма видами транспорту було ввезено 164 тис. тонн цього продукту, що на 57% більше порівняно з травнем.

Збільшення продажів індійського палива зумовлено зменшенням обсягів пропозиції продукту турецького виробництва в чорноморському регіоні. В Туреччині сезонно зростає внутрішнє споживання палива, через це НПЗ скорочують експортні продажі. Постачання ДП та газойлю зі STAR Refinery майже не змінилися порівняно з травнем та становили 190 тис. тонн. Проте обсяги відвантажень ДП та газойлю з Tupras Aliaga Izmir Refinery зменшилися зі 120 тис. тонн до 1,5 тис. тонн. Через це імпорт турецького продукту в Україну минулого місяця впав на 38% до 83 тис. тонн.

На тлі скорочення постачань з турецьких НПЗ відбулося зростання імпорту дизпального виробництва Саудівської Аравії. У червні частка саудівського продукту в українському імпорті досягла майже 10% або 64 тис. тонн.

Основним джерелом постачань цього дизпального стала румунська Констанца, куди минулого місяця надійшла велика партія продукту виробництва Yanbu Aramco Sinopec Refining Company (YASREF). У червні також зросли закупівлі туркменського продукту, за даними enkorr обсяги його постачання з паливного терміналу Поті збільшилися з 7 до 16,5 тис. тонн.

Імпортовані у червні обсяги дизпального перевищували поточні потреби ринку, тому у липні обсяги закупівель впадуть, вважають учасники ринку. Зменшення попиту на імпортний ресурс варто очікувати принаймні у першій половині липня, оскільки ринок буде споживати перехідні залишки, які були придбані ще до підвищення ПДВ.

«Ми очікуємо певне зниження продажів на адресу українських компаній у першій половині липня. Втім жвавий попит на ринку має підтримуватися за рахунок початку сезону збору зернових культур», - вважає представник румунської компанії, що постачає нафтопродукти в Україну.