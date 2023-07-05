Нафта падає, оскільки економічні перешкоди затьмарюють скорочення постачань

Ціни на нафту впали в середу, звівши нанівець деякі успіхи, досягнуті після того, як Саудівська Аравія та Росія оголосили про продовження та поглиблення скорочення видобутку в серпні, оскільки побоювання щодо глобального економічного спаду вплинули на настрої учасників ринку.

Нафта марки Brent о 04:18 за Грінвічем подешевшала на 46 центів, або 0,6%, до 75,79 долара за барель після зростання на 1,60 долара у вівторок.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) торгувалися на рівні 70,87 долара за барель, що на 1,08 долара, або 1,6%, вище, ніж закриття понеділка, оскільки торгувалися без розрахунків під час святкування Дня незалежності в США.

«Ціни на нафту знову опинилися під тиском через побоювання, що зберігаються, з приводу уповільнення світової економіки і подальшого підвищення відсоткових ставок у США і Європі», - сказав Томомічі Акута, старший економіст Mitsubishi UFJ Research and Consulting.

"Ринок, ймовірно, ще якийсь час рухатиметься вперед і назад, орієнтуючись на економічні показники в Китаї та грошово-кредитну політику центральних банків", - сказав він, передбачаючи, що Brent торгуватиметься на рівні близько 75 доларів за барель.

Опитування приватного сектору, проведене в середу, показало, що активність у сфері послуг у Китаї у червні зростала найповільнішими темпами за п'ять місяців, оскільки ослаблення попиту вплинуло на темпи відновлення після пандемії.

Ринок також очікує на протокол засідання Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) 13-14 червня, яке відбудеться пізніше в середу, щоб отримати додаткові відомості про перспективи центрального банку США.

Скорочення виробництва, оголошене Саудівською Аравією та Росією у понеділок, лише ненадовго підняло ринок на тлі побоювань щодо слабкого попиту та подальшого підвищення відсоткових ставок, що може спровокувати економічний спад та ще більше знизити попит на пальне.

Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер сирої нафти, у понеділок заявила, що продовжить своє добровільне скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу до серпня, тоді як Росія та Алжир зголосилися знизити свої рівні видобутку та експорту у серпні на 500 000 барелів на добу та 20 000 барелів на добу, відповідно.

ОПЕК+, група, що складається з Організації країн-експортерів нафти та союзників, включаючи Росію, яка видобуває близько 40% світової нафти, скорочує видобуток нафти з листопада протидіючи падінню цін.

Однак інвестори, як і раніше, стурбовані попитом на нафту після того, як бізнес-опитування показали спад світової виробничої активності через млявий попит у Китаї та Європі.

Трейдери чекатимуть сигналів попиту від галузевих даних про запаси нафти та нафтопродуктів у США від Американського інституту нафти пізніше у середу та урядових даних у четвер, які були затримані на день через вихідні у США.

Очікується, що запаси сирої нафти в США скоротяться приблизно на 1,8 млн барелів за тиждень до 30 червня, що ознаменує зниження вже третій тиждень поспіль, прогнозують чотири аналітики, опитані агентством Reuters.

"Траєкторія світових запасів нафти незабаром може стати настільки ж актуальною, як скорочення пропозиції ОПЕК+ і макроекономічні перешкоди, враховуючи прогноз Міжнародного енергетичного агентства щодо посилення ринку нафти в другому півріччі 2023 року", - зазначають аналітики з Commonwealth Bank of Australia.