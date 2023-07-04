Нафта стабілізувалася, оскільки ринки зважують скорочення постачання на тлі змішаних макроекономічних прогнозів

Ціни на нафту залишалися стабільними на початку вівторка, оскільки ринки зважили проблеми з постачанням через скорочення в серпні з боку провідних експортерів Саудівської Аравії та Росії, а також змішані погляди аналітиків на економічні дані, які можуть вказувати на слабкий попит на нафту.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 03:22 за Грінвічем зросли на 43 центи, або 0,58%, до 75,08 долара за барель. Нафта марки West Texas Intermediate у США коштувала 70,22 долара за барель, що на 43 центи вище, або 0,62%.

«Фундаментальні показники не так сильно впливають на напрямок ціни, як можна було б очікувати. Натомість ринок сфокусований на невизначених макроекономічних перспективах», - зазначають аналітики ING у клієнтській записці.

"Важко припустити, що ця модель значно зміниться в короткостроковій перспективі, хоча додаткові скорочення забезпечують сильнішу нижню межу для Brent на рівні близько 70 доларів США за барель", - додали аналітики ING.

Ринки США будуть закриті у вівторок через святкування Дня незалежності країни. Нафтові орієнтири знизилися приблизно на 1% попередньої сесії.

Саудівська Аравія у понеділок заявила, що до серпня продовжить добровільне скорочення видобутку на 1 мільйон барелів за добу, повідомило державне інформаційне агентство королівства. Росія також скоротить експорт нафти на 500 000 барелів на добу у серпні, заявив віце-прем'єр Олександр Новак.

Скорочення становлять 1,5% світової пропозиції та доводять загальний обсяг, обіцяний виробниками нафти ОПЕК+, до 5,16 млн барелів на добу, оскільки Ер-Ріяд та Москва прагнуть підтримати ціни. До ОПЕК+ входять члени Організації країн-експортерів нафти та союзники.

Очікується, що запаси сирої нафти в США скоротяться приблизно на 1,8 млн барелів за тиждень до 30 червня, що означає зниження третього тижня поспіль. Галузеві дані про запаси будуть опубліковані в середу, а офіційні дані - у четвер, обидва із затримкою на день через вихідні в США.

Що стосується макроекономічних показників, то прогнози аналітиків були неоднозначними після того, як бізнес-опитування показали спад світової виробничої активності через млявий попит у Китаї та Європі, а виробництво в США також впало у червні, досягнувши рівнів, які востаннє спостерігалися на початку пандемії COVID-19.

Хоча приріст ВВП в останні тижні знизився через зниження рейтингів Китаю та Європи у другому кварталі, проте ні економіка США, ні світова економіка не ризикують впасти в рецесію на тлі сильного сектора послуг, послаблення товарного сектора США та значного пом'якшення світових фінансових умов, пишуть аналітики JP Morgan.

Проте, слабке економічне зростання, як і раніше, передбачає, що попит на товари залишається слабким, що чинитиме тиск на споживання дистилятів, зазначають аналітики ANZ у клієнтській записці.