Нафта готується до першого місячного приросту цього року через скорочення пропозиції

Ціни на нафту зросли в п'ятницю, а Brent готується до першого місячного зростання цього року, оскільки значне падіння запасів нафти в США переважило побоювання, що попит на паливо буде ще слабшим через подальше підвищення процентних ставок.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні зросли на 16 центів, або 0,2%, до $74,67. Менш торгований місячний контракт, термін дії якого спливає в п'ятницю, зріс на 30 центів до 74,64 долара.

Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) о 04:05 за Грінвічем подорожчала на 8 центів, або на 0,1%, до 69,95 долара.

Після незначного підвищення у четвер обидва еталони були на шляху до зростання більш ніж на 2,5% у червні. Хоча це буде перший місячний приріст Brent у 2023 році, для WTI він стане другим після зростання у квітні.

Незважаючи на ймовірне місячне зростання, у квартальному обчисленні Brent, схоже, втратить близько 6%, тоді як WTI, схоже, знизиться приблизно на 7%.

Ринки стурбовані скороченням пропозиції після того, як Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомило, що запаси сирої нафти скоротилися на 9,6 млн. барелів за тиждень, що закінчився 23 червня, що набагато перевищує 1,8 млн. барелів, прогнозованих аналітиками в опитуванні Reuters.

Тим часом, валовий внутрішній продукт (ВВП) США у першому кварталі було переглянуто до 2,0% у річному обчисленні з 1,3%, про які повідомлялося раніше.

«Значний перегляд (даних щодо ВВП США) у бік підвищення додає до списку позитивних економічних сюрпризів у США останнім часом, а економічна стійкість допомагає заспокоїти деякі побоювання з приводу рецесії принаймні зараз», - Йіп Джун Ронг, ринковий аналітик IG.

Сильні економічні дані США та скорочення запасів нафти припадають на той час, коли Саудівська Аравія планує у липні ще більше скоротити видобуток на 1 мільйон барелів на день. Це на додаток до ширшої угоди ОПЕК з обмеження поставок до 2024 року.

Дані Refinitiv показали, що російський морський експорт нафти з Приморська, Усть-Луги та Новоросійська впаде до 1,9 млн. барелів на добу в липні з 2,3 млн. барелів на добу в червні, оскільки вітчизняні нафтопереробні заводи збільшують обсяги виробництва, що може ще більше скоротити світові постачання сирої нафти.

Однак зростання цін на нафту в п'ятницю було обмежене слабкими економічними даними Китаю та побоюваннями підвищення процентних ставок.

Виробнича діяльність Китаю в червні скоротилася третій місяць поспіль, хоч і повільнішими темпами, як показало офіційне опитування фабрик у п'ятницю. Невиробнича діяльність також знизилася у червні.

Дані переважно збіглися з прогнозами аналітиків.

«Це не було великим сюрпризом... хоча, можливо, той факт, що скорочення є відносно стабільним, є джерелом певної втіхи. Принаймні ситуація не стає помітно гіршою», - Роберт Карнелл, регіональний керівник досліджень в ING. , - йдеться у примітці.

У США Федеральна резервна система, ймовірно, відновить свою кампанію щодо підвищення процентної ставки після перерви на початку цього місяця, заявив у четвер голова ФРС Джером Пауелл після свіжої серії сильніших, ніж очікувалося, економічних даних.

Дані про кількість нафтових вишок у США, індикатор майбутніх поставок, будуть опубліковані сьогодні.