Нафта дорожчає на скороченні запасів у США, але побоювання щодо підвищення ставок зберігаються

Ціни на нафту зросли в середу після того, як галузеві дані показали більше, ніж очікувалося, скорочення запасів у США, що свідчить про стійкий попит з боку найбільшого у світі споживача нафти, але зростання було обмежене побоюваннями щодо підвищення процентних ставок.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 03:46 за Грінвічем зросли на 51 цент, або 0,71%, до 72,77 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) виросли на 50 центів, або 0,74%, до 68,20 доларів за барель.

Обидва контракти впали приблизно на 2,5% на попередній сесії через сигнали про те, що центральні банки можуть не покінчити з підвищенням процентних ставок.

"Спад у вівторок наблизив Brent і WTI до рівнів підтримки, які трималися під час падіння цін за останні пару місяців", - сказав Вандана Харі, засновник постачальника послуг аналізу нафтового ринку Vanda Insights. «Підлога знову випробовується - чи витримає, ще невідомо».

Шестимісячний спред Brent - цінова структура, при якій контракти з більш раннім відвантаженням торгуються вище за контракти з пізнішим відвантаженням - був найнижчим за шість місяців.

Але двомісячний спред перебував у протилежній ціновій позиції, яка називається контанго.

«Контанго, що розширюється, в найближчому майбутньому і ослаблення беквордації вздовж форвардних кривих Brent і WTI сигналізують про зростання сприйняття ринком надлишку пропозиції», - сказав Харі.

Запаси сирої нафти впали за тиждень, що закінчився 23 червня, приблизно на 2,4 млн барелів, згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані галузевої групи Американського інституту нафти. Аналітики очікували зниження на рівні 1,76 млн. барелів. Дані уряду США про запаси будуть опубліковані у середу.

Запаси бензину скоротилися приблизно на 2,9 млн. барелів порівняно з оцінками в 126 000 барелів.

Щодо попиту, то президент Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила у вівторок, що вперто висока інфляція вимагатиме від банку утриматися від оголошення про припинення підвищення ставок. Вищі відсоткові ставки можуть вплинути на економічну активність та попит на нафту.

Зростання споживчої довіри в США у червні також викликало побоювання ринку, що Федеральній резервній системі, ймовірно, доведеться продовжувати підвищувати відсоткові ставки.

Аналітики кажуть, що ринки з усіх сил намагалися позбутися побоювань, що вищі відсоткові ставки вплинуть на глобальне зростання та попит на нафту.

"Однак ми, як і раніше, очікуємо, що ринок знизиться в другій половині 2023 року на тлі скорочення поставок із Саудівської Аравії, що набуло чинності з липня, з ризиком підвищення цін порівняно з поточними рівнями", - заявили аналітики National Australia Bank. нотатка.

Окремо міністерство енергетики Росії заявило, що не бачить дефіциту бензину на внутрішньому ринку: компанії скоротили експорт та збільшили виробництво після поступового завершення планових робіт із технічного обслуговування.

Виробництво дизельного палива наприкінці червня було на 2% вищим, ніж за аналогічний період минулого року, а запаси знаходяться на історичному максимумі, додали в Міненерго.

У Китаї річний прибуток промислових компаній за перші п'ять місяців знизився на двозначну цифру, оскільки зниження попиту призвело до скорочення маржі, що посилило надії на додаткову політичну підтримку для підтримки відновлення економіки після COVID, що зупинилося.