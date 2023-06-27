Нафта перейшла до падіння, Brent подешевшала до $72,9 за барель

Ціни на нафту почали знижуватися вдень у вівторок на тривогах із приводу світового попиту.

Серпневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:41 EET подешевшали на $1,28 (1,73%) - до $72,9 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на $1,24 (1,79%) - до $68,13 за барель.

Інвестори побоюються, що активне підняття процентних ставок провідними центробанками світу може призвести до глобальної рецесії та зниження попиту на пальне.

Побоювання посилилися після того, як голова Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила у вівторок, що ЄЦБ навряд чи зможе завершити цикл посилення грошово-кредитної політики найближчим часом.

"Малоймовірно, що в найближчому майбутньому ми зможемо констатувати з повною впевненістю, що ставки досягли свого піку", - сказала Лагард під час форуму в Сінтрі.

Крім цього, учасники ринку стежать за макроекономічними статданими з Китаю, де економіка зростає слабкіше, ніж очікувалося, що, зі свого боку, негативно впливає на ціни на енергоносії, сказав старший стратег SIA Wealth Management Колін Чешинські.

Багато в чому через китайський фактор, а також через жорстку грошово-кредитну політику Федрезерву WTI може завершити зниженням другий квартал поспіль, чого не траплялося з 2019 року.

