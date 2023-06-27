Нафта дорожчає через побоювання з приводу пропозиції та сподівань на літній попит у США

Ціни на нафту зросли у вівторок на тлі побоювань щодо політичної нестабільності в росії та можливих перебоїв із постачанням, а також надій на попит у США напередодні літнього автомобільного сезону.

О 00:41 за Грінвічем ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 37 центів до 74,55 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 42 центи до 69,79 долара за барель. У понеділок Brent піднялася на 0,5%, а WTI - на 0,3%.

Зіткнення між москвою і російською групою найманців вагнера було запобігло в суботу після того, як добре озброєні найманці залишили південне місто ростов у рамках угоди, яка зупинила їхнє швидке просування до столиці.

За словами аналітиків ANZ, після подій у вихідні, самозаспокоєність трейдерів з приводу того, що російська нафта продовжує просочуватися на міжнародний ринок, більше не може бути доведена до такого ступеня.

"Це, ймовірно, призведе до того, що до ціни на нафту буде застосовано надбавку за ризик через ризик подальших цивільних заворушень", - додали вони у примітці.

Цей виклик породив питання про владу путіна і деяке занепокоєння з приводу можливих перебоїв із постачанням російської нафти, хоча відвантаження продовжуються за графіком.

Зниження пропозиції вже привернуло увагу інвесторів після обіцянки Саудівської Аравії скоротити видобуток із липня.

"Додаткове одностороннє скорочення видобутку Саудівською Аравією на 1 млн барелів на добу, яке має набути чинності в липні, у поєднанні з сезонно вищим попитом має допомогти фізично посилити ринок у третьому кварталі", - зазначають аналітики BMI Research у клієнтській записці.

Проте вони попередили, що несталі ринкові настрої, ймовірно, обмежать будь-яке зростання цін.

Нафта впала приблизно на 3,6% минулого тижня через побоювання, що подальше підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США може підірвати попит, оскільки відновлення економіки Китаю розчаровує інвесторів.

Трейдери також стежили за ознаками зростання попиту на транспортне паливо, таке як бензин, у Сполучених Штатах напередодні пікового літнього автомобільного сезону.

«За оцінками Американської автомобільної асоціації, 43 мільйони автомобілістів у ці вихідні проїдуть 50 миль або більше від своїх будинків, присвячені Дню незалежності. Це на 4% більше, ніж у 2019 році», - додали аналітики ANZ.

Світовий попит на бензин виріс на 365 000 барелів на добу в річному обчисленні завдяки сильним даними в США, при цьому споживання досягло восьмитижневого максимуму в 9,4 млн барелів на добу за тиждень з 17 червня, йдеться у звіті аналітиків JP Morgan.

Опитування п'ятьох аналітиків, проведене агентством Рейтер, показало, що запаси нафти та бензину за тиждень до 23 червня скоротилися після того, як запаси сирої нафти впали за тиждень до 16 червня.

Офіційні дані про запаси нафти в США від галузевої групи Американського інституту нафти мають бути опубліковані у вівторок, а наступного дня від Управління енергетичної інформації.