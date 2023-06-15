Нафта продовжує спадний тренд на тлі травневого економічного спаду в Китаї

Нафта продовжила зниження в четвер після падіння напередодні, оскільки зростання промислового виробництва та роздрібного продажу в Китаї в травні не виправдало прогнозів, що посилило побоювання з приводу слабкого відновлення економіки найбільшого у світі імпортера нафти.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:00 за Грінвічем подешевшали на 21 цент, або 0,3%, до 72,99 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 20 центів, або 0,3%, до 68,07 доларів за барель.

Обидва еталони впали на 1,5% у середу після того, як Федеральна резервна система США спрогнозувала необхідність подальшого підвищення процентних ставок цього року, викликавши побоювання, що середовище з вищими відсотковими ставками уповільнить економіку і знизить попит на нафту.

Дані з Китаю в четвер мали допомогли заспокоїти побоювання щодо попиту, оскільки є ознаки того, що економічне зростання сповільнилося.

Промислове виробництво Китаю зросло на 3,5% у травні порівняно зі зростанням на 5,6% у квітні і було трохи нижче очікуваного аналітиками в опитуванні Reuters зростання на 3,6%, оскільки виробники боролися зі слабким попитом усередині країни та за кордоном.

Роздрібний продаж у країні, ключовий показник споживчої впевненості, зріс на 12,7%, не виправдавши прогнозів зростання на 13,6% і знизившись з квітневого показника в 18,4%.

Похмурі дані з Китаю чинили тиск на ціни на нафту, вважає Пріянка Сачдєва, ринковий аналітик Phillip Nova.

"Відновлення Китаю після COVID було нерівним, а погіршення економічного стану в першому кварталі повністю розвіяло будь-які прогнози про відродження Китаю, які штовхали світовий попит на нафту до рекордно високого рівня", - додав Сачдєва.

Ще однією негативною ознакою попиту на нафту є те, що запаси сирої нафти в США, згідно з даними Управління енергетичної інформації, зросли приблизно на 8 млн барелів за тиждень, що закінчився 9 червня. Аналітики прогнозували зниження на 500 тисяч барелів.

Запаси бензину та дизельного палива також зросли більше, ніж очікувалося.

«Дивлячись на США, автомобільний сезон, схоже, почався слабко, і, хоча загальний попит на нафту здається здоровим (за винятком ШФЛУ та інших масел), він все ж таки вказує на щорічне зниження на 0,3 мільйона барелів на добу», - заявили аналітики Citi у четвер.

"Справді, видимі світові запаси нафти також продовжують зростати", - додали аналітики.

На додаток до занепокоєння ринку з приводу слабкішого попиту на паливо, Європейський центральний банк майже напевно підніме вартість запозичень до найвищого рівня за 22 роки в четвер і залишить двері відчиненими для подальшого підвищення.

Банк Англії також ще не закінчив із підвищенням ставок, оскільки він бореться з інфляцією, показало опитування економістів Reuters.