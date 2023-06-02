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Ціни на нафту зростають після того, як Сенат схвалив законопроект про стелю держборгу США
08:45 02.06.2023 |
Ціни на нафту зросли в п'ятницю на тлі бугаєвих настроїв після ухвалення у Вашингтоні законопроекту про стелю боргу США, тоді як ринки оцінювали ймовірність скорочення видобутку ОПЕК+, що підтримує ціни, у вихідні дні.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 03:02 за Грінвічем зросли на 34 центи, або 0,46%, до 74,62 долара за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла на 30 центів, або 0, 43%, до 70,40 доларів після двох днів поспіль втрат.
Ринки були заспокоєні прийняттям Конгресом законопроекту про припинення дії стелі боргу уряду США в розмірі 31,4 млрд доларів, а також ранніми сигналами про можливу паузу у підвищенні ставок Федеральною резервною системою.
Законопроект був схвалений Сенатом у четвер увечері за американським часом, що запобігло катастрофічному суверенному дефолту, який потряс би світові фінансові ринки.
На настрої учасників ринку також вплинули дані щодо запасів сирої нафти в США, опубліковані у четвер Управлінням енергетичної інформації, які показали, що імпорт сирої нафти підскочив минулого тижня.
Увага інвесторів зараз прикута до зустрічі 4 червня Організації країн-експортерів нафти та союзників, включаючи Росію, під загальною назвою ОПЕК+.
Міністри ключових країн-виробників нафти ухвалять рішення щодо подальшого скорочення видобутку для підтримки державних доходів.
Подальше скорочення видобутку ОПЕК+ після їхнього несподіваного скорочення на 1,16 млн барелів на добу у квітні буде позитивним чинником для цін на нафту.
Сигнали про будь-яке скорочення були різними: звіти Reuters і аналітики банків, включаючи HSBC і Goldman Sachs, вказували на те, що подальше скорочення виробництва малоймовірне і що блок прийме вичікувальний підхід.
Інші оглядачі ринку вказали на слабкі дані з виробництва з Китаю та США, які роблять скорочення ОПЕК+ більш ймовірними.
«Ціни на нафту стабілізуються після того, як серія даних, що розчаровують зі світового виробництва, підтримала аргументи ОПЕК+ щодо ще одного скорочення видобутку», - сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик OANDA.
У США Інститут управління поставками (ISM) заявив у четвер, що його виробничий PMI впав до 46,9 минулого місяця з 47,1 у квітні, сьомий місяць поспіль, коли PMI залишався нижче за порогове значення 50, що вказує на скорочення виробничої активності в найбільший у світі споживач нафти.
Виробничі дані з Китаю намалювали змішану картину: опублікований у четвер Caixin/S&P Global China PMI у виробничому секторі контрастував з офіційними даними уряду попереднього дня, згідно з якими активність виробничих підприємств у травні скоротилася до найнижчого рівня за п'ять місяців.
Проте трейдери «думають, що Росія не обов'язково дотримуватиметься жорсткої позиції щодо скорочення видобутку, тим більше, що вони щосили намагаються дотримуватися своїх котирувань», - додав Мойя.
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