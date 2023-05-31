Нафта продовжує падати, оскільки слабкі дані щодо Китаю компенсують зростання стелі боргу США

Ціни на нафту продовжили падіння на початку середи, оскільки побоювання з приводу уповільнення попиту з боку найбільшого імпортера нафти (Китаю) після виходу слабших, ніж очікувалося, економічних даних переважили деякий позитивний прогрес у просуванні законопроекту про стелю боргу США.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні подешевшали на 15 центів до 73,56 долара за барель , тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) о 06:56 за Грінвічем впала на 14 центів до 69,32 долара за барель, при цьому колишнє зростання змінилося після публікації даних із виробництва в Китаї. Обидва еталони впали більш ніж на 4% у вівторок.

Липневий контракт на нафту марки Brent, термін дії якого спливає в середу, і еталонна нафта в США можуть знизитися за місяць більш ніж на 7% і 9% відповідно.

Виробнича активність Китаю в травні скоротилася швидше, ніж очікувалося через ослаблення попиту, при цьому офіційний індекс менеджерів із закупівель в обробній промисловості (PMI) знизився до 48,8 з 49,2 у квітні. Результат відстав від прогнозу 49,4.

"Оскільки промислове виробництво Китаю та інвестиції в основний капітал минулого місяця зростали повільніше, ніж очікувалося, ринки стурбовані тим, що попит на сировинні товари в Китаї слабшає швидше, ніж очікувалося", - сказав Вівек Дхар, директор з досліджень сировинних товарів у Commonwealth Bank of Australia.

"Цьогорічний песимізм щодо попиту на сировинні товари в Китаї контрастує з оптимізмом на початку цього року", - додав він.

У США настрої трейдерів залишалися обережними, незважаючи на те, що закон, прийнятий за посередництва президента Джо Байдена і спікера палати представників Кевіна Маккарті, щоб підняти стелю боргу США в розмірі 31,4 трильйона доларів і досягти нового скорочення федеральних витрат, пізно увечері у вівторок подолав серйозну перешкоду, просуваючись до повного складу Палати представників для дебатів та очікуваного голосування щодо схвалення в середу.

"Залежно від того, як проходитиме голосування до кінця тижня, ми можемо очікувати бугаєвого або ведмежого впливу на ринок нафти, але трейдери будуть обережні напередодні новин", - сказав Сувро Сакар, провідний енергетичний аналітик DBS Bank.

Крайній термін погашення боргу майже співпадає із зустріччю ОПЕК+ 4 червня - Організації країн-експортерів нафти та союзників, включаючи Росію. У учасників ринку були змішані думки про те, чи група збільшуватиме скорочення виробництва, оскільки падіння цін чинить тиск на ринок.

Міністр енергетики Саудівської Аравії Абдулазіз бін Салман минулого тижня попередив продавців коротких позицій, які роблять ставки на падіння цін на нафту, щоб «уважно» поставитися до можливого сигналу про те, що ОПЕК може скоротити видобуток.

Проте коментарі російських нафтових чиновників та джерел, включаючи віце-прем'єра Олександра Новака, вказують на те, що третій за величиною виробник нафти у світі схиляється до того, щоб залишити видобуток без змін.

«Що стосується зустрічі ОПЕК+, то знову ж таки ринок не має чіткого уявлення про те, які сюрпризи можуть очікувати його цього разу, але здебільшого нині в ціні закладено «без змін», - сказав Сакар.

Він додав, що якщо ціни на Brent знову знизяться до $70 за барель, ОПЕК може бути змушена шукати способи подальшої підтримки ринку.

Ізумі Серіта, генеральний менеджер відділу сирої нафти та танкерів Cosmo Oil, сказала, що очікує, що ОПЕК+ збереже поточне скорочення видобутку, але група може враховувати слабкість попиту, враховуючи, що ф'ючерси на нафту знаходяться приблизно на рівнях, на яких добровільні скорочення були ініційовані минулого місяця.

У квітні Саудівська Аравія та інші члени ОПЕК+ оголосили про подальше скорочення видобутку нафти приблизно на 1,2 млн. барелів на добу, в результаті чого загальний обсяг скорочень ОПЕК+ склав 3,66 млн. барелів на добу, згідно з розрахунками Reuters.

Тим часом саудівський нафтовий гігант Saudi Aramco може ще більше знизити офіційні ціни продажу всіх сортів сирої нафти в Азії в липні на 1 долар за барель, що є найнижчим показником з листопада 2021 року, показало опитування Reuters.