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АНАЛІТИКА

Нафта впала на 2% через проблеми з борговими зобов'язаннями США, ОПЕК+ говорить про невизначеність

 

Нафта впала майже на 2% у вівторок, оскільки побоювання з приводу пакту про стелю боргу США охолодили настрої ринку, а неоднозначні повідомлення від основних виробників затьмарили прогноз пропозиції перед їхньою зустріччю у ці вихідні.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 08:59 за Грінвічем подешевшали на 1,36 долара, або 1,8%, до 75,71 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 1,19 долара, або 1,6% порівняно із закриттям п'ятниці, до 71,48 долара за барель. У понеділок не було розрахунків через святковий день у США.

Деякі ультраправі законодавці-республіканці заявили в понеділок, що вони можуть виступити проти угоди, яка підніме стелю боргу в США, найбільшому у світі споживачі нафти, тоді як президент-демократ Джо Байден і речник Палати представників республіканців Кевін Маккарті зберігають оптимізм щодо того, що угода буде прийнята.

Байден і Маккарті уклали угоду на вихідних, і вона повинна бути прийнята розділеним Конгресом США до 5 червня, коли, за заявою Міністерства фінансів, країна не зможе виконати свої фінансові зобов'язання, що може підірвати фінансові ринки.

"Можливий дефолт матиме катастрофічні економічні наслідки як усередині країни, так і в усьому світі, що негативно позначиться на попиті на нафту", - сказав Тамас Варга з PVM Oil.

Крайній термін виплати боргу майже збігається із зустріччю 4 червня Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзників, включаючи Росію, відомої як ОПЕК+. Та невизначеність щодо того, чи збільшать скорочення видобутку на тлі недавнього падіння цін, також має вплив на продажі.

Міністр енергетики Саудівської Аравії Абдулазіз бін Салман минулого тижня попередив продавців коротких позицій, які роблять ставку на те, що ціни на нафту впадуть, бути «пильними», що може сигналізувати про те, що ОПЕК+ може скоротити видобуток.

Проте коментарі російських нафтових чиновників та джерел, включаючи віце-прем'єра Олександра Новака, вказують на те, що третій за величиною виробник нафти у світі схиляється до того, щоб залишити видобуток без змін.

У квітні Саудівська Аравія та інші члени ОПЕК+ оголосили про подальше скорочення видобутку нафти приблизно на 1,2 млн. барелів на добу, в результаті чого загальний обсяг скорочень ОПЕК+ склав 3,66 млн. барелів на добу, згідно з розрахунками Reuters.

Китайські дані щодо виробничого сектору та сектору послуг, які будуть опубліковані пізніше цього тижня, також будуть ретельно вивчені щодо ознак відновлення попиту на паливо у найбільшому у світі імпортері нафти.
За матеріалами: investing.com
 

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