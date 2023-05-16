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АНАЛІТИКА

Нафта стабілізується, оскільки МЕА налаштовано оптимістичніше щодо попиту на нафту

 
Ф'ючерси на нафту у вівторок стабілізувалися, оскільки підтримку з боку вищого прогнозу світового попиту від Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) протиставили слабкішим, ніж очікувалося, економічним даним з Китаю.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 09:22 за Грінвічем подешевшали на 11 центів, або 0,2%, до 75,12 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 12 центів, або 0,2% до 70,99 долара.

Обидва бенчмарки зросли більш ніж на 1% у понеділок, перервавши трисесійну смугу невдач.

МЕА підвищило свій прогноз світового попиту на нафту цього року на 200 000 барелів на добу до рекордних 102 мільйонів барелів на добу. У ньому йдеться, що відновлення Китаю після зняття обмежень через COVID-19 перевершило очікування: у березні попит досяг рекордних 16 мільйонів барелів на добу.

Іншим оптимістичним чинником є те, що Міністерство енергетики США у понеділок заявило, що придбає 3 мільйони барелів сирої нафти для Стратегічного нафтового резерву з постачанням у серпні.

Тим часом дані з Китаю показали, що зростання промислового виробництва та роздрібного продажу не виправдало квітневих прогнозів, припускаючи, що економіка №2 у світі втратила імпульс на початку другого кварталу.

Проте зростання обсягів нафтопереробки в Китаї на 18,9% у квітні порівняно з роком раніше другого за величиною показника за всю історію допомогло зберегти нижній рівень цін на сиру нафту.

"Ризики, як і раніше, схиляються до зниження на тлі млявого відновлення Китаю, невизначеності щодо економіки та банківської системи США та впливу набагато більш високих процентних ставок на попит", - сказав аналітик OANDA Крейг Ерлам.

За даними Refinitiv Oil Research, у зв'язку з тим, що нафтопереробні заводи накопичують запаси напередодні літнього туристичного сезону, імпорт сирої нафти Китаєм у травні наближається до 11 млн. барелів на добу порівняно з 10,67 млн. барелів на добу в квітні.

Очікується, що споживання НПЗ Китаю у червні зросте на 1,5% порівняно з попереднім місяцем, свідчать дані, зібрані Wood Mackenzie.

Що стосується пропозиції, широкомасштабні пожежі в Альберті, Канада знищили не менше 319 000 барелів нафтового еквівалента на день (БНЕ), що становить 3,7% національного виробництва.

Світові постачання сирої нафти також можуть скоротитися у другому півріччі, оскільки Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, включаючи Росію, разом відомі як ОПЕК+, проводять додаткові скорочення видобутку.

Крім того, видобуток нафти в США із семи найбільших сланцевих басейнів має зрости в червні до найвищого рівня за всю історію спостережень, показали дані Управління енергетичної інформації.
За матеріалами: investing.com
 

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