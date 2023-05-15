Нафта падає, оскільки економічні проблеми компенсують перспективи скорочення постачання

Ціни на нафту знизилися в понеділок, оскільки побоювання з приводу попиту на паливо з боку найбільших світових споживачів нафти в США та Китаї компенсували бугаєві настрої щодо скорочення постачань через будь-які скорочення ОПЕК+ та відновлення поповнення запасів у США.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 62 центи, або 0,84%, до 73,55 долара за барель до 03:48 за Грінвічем, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала до 69,48 долара за барель, знизившись на 56 центів, чи 0,8%.

Минулого тижня обидва еталони падали четвертий тиждень поспіль, що стало найдовшою смугою щотижневих знижень із вересня 2022 року через побоювання, що Сполучені Штати можуть вступити в рецесію через «значний ризик» історичного дефолту протягом перших двох тижнів червня.

Інвестори шукали безпечні притулки, такі як долар США, зміцнюючи валюту та роблячи товари, номіновані у доларах, дорожчими для власників інших валют.

"Ціни на нафту, як і раніше, перебувають під тиском через мляві прогнози попиту, оскільки прогрес відновлення економіки Китаю здається нерівномірним", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг, додавши, що банківський крах США також викликав занепокоєння на ринку.

За її словами, інвестори уважно стежитимуть за економічними даними Китаю з промислового виробництва, інвестиціями в основний капітал та роздрібними продажами наступного тижня у пошуках ознак покращення попиту на нафту.

«З огляду на нерівномірне повторне відкриття в Китаї та побоювання, що США зіткнуться із уповільненням зростання в той час, коли X-дата стелі боргу швидко наближається, увінчана ралі долара США, настрої ринку щодо сирої нафти в кращому разі залишиться прохолодним», - сказав аналітик. IG Тоні Сайкамор.

Проте світові постачання сирої нафти можуть скоротитися у другому півріччі, оскільки група ОПЕК+, Організація країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи Росію, додатково скорочують видобуток, що знижує доступність високосірчистої нафти.

У квітні група оголосила, що деякі учасники скоротять видобуток ще приблизно на 1,16 млн. барелів на добу, в результаті чого загальний обсяг скорочень становитиме 3,66 млн. барелів на добу, згідно з розрахунками Reuters.

Однак Ірак не очікує подальшого скорочення видобутку нафти ОПЕК+ на своєму наступному засіданні у червні, заявив міністр нафти Іраку Хайан Абдель-Гані.

США можуть почати викуповувати нафту для Стратегічного нафтового резерву (SPR) після завершення продажу, схваленого Конгресом у червні, заявила законодавцям у четвер міністр енергетики Дженніфер Гренхольм.

За цим оголошенням послідував щотижневий звіт компанії Baker Hughes Co, що надає енергетичні послуги, який показав, що кількість нафтових бурових установок у США впала до 586, що є найнижчим показником з червня 2022 року, тоді як газові бурові установки впали на 16 до 141

Тим часом лідери країн Великої сімки (G7) можуть оголосити про нові заходи на своїх зустрічах 19-21 травня, спрямованих на ухилення від санкцій за участю третіх країн, заявили офіційні особи, які безпосередньо обізнані про обговорення.

За словами людей, посилення санкцій також буде спрямоване на те, щоб підірвати майбутнє виробництво енергії в Росії та обмежити торгівлю, яка підтримує російські збройні сили.

Індія та Китай, імпортери нафти № 3 та № 1 у світі відповідно, були основними покупцями російської нафти з моменту введення ембарго Європейського Союзу у грудні.