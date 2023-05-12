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Нафта продовжує дешевшати, Brent - $74,59 за барель
09:12 12.05.2023 |
Нафтові котирування продовжують знижуватися вранці у п'ятницю після оновлення тижневих мінімумів напередодні.
Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:07 EET становить $74,59 за барель, що на $0,39 (0,52%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії. У четвер ці контракти подешевшали на $1,43 (1,9%), до $74,98 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилася на цей час на $0,3 (0,42%), до $70,57 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість контрактів зменшилася на $1,69 (2,3%), до $70,87 за барель.
Обидві марки закрилися напередодні на мінімальних позначках із 4 травня, за даними Dow Jones Market Data, і завершили торги в мінусі другу сесію поспіль.
Аналітики Sevens Report Research відзначають низку помітних факторів, що впливають на нафтові котирування, включаючи ситуацію зі стелею держборгу США, побоювання щодо американських регіональних банків та інфляційні очікування, що зумовлюють прогноз збереження агресивної грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи. На думку аналітиків, у результаті може початися потенційно глибока економічна рецесія, яка обвалить попит.
"Ці фактори продовжать впливати на вартість нафти та ринок продуктів переробки у короткостроковій перспективі", - пишуть експерти Sevens Report Research і вказують на перспективу ралі полегшення при зниженні ризиків.
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