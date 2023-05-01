Ціни на нафту падають на тлі очікувань підвищення процентної ставки у США та слабкого PMI Китаю

Ціни на нафту впали в понеділок через занепокоєння з приводу перспективи підвищення відсоткових ставок Федеральною резервною системою США, що може уповільнити зростання і вдарити по попиту на паливо, а також через побоювання з приводу слабших даних з виробництва в Китаї, які в сукупності звели нанівець раніше досягнуті успіхи.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні впали на 61 цент, або 0,8%, до 79,72 долара за барель о 03:13 за Грінвічем, тоді як американська нафта West Texas Intermediate (WTI) втратила 63 центи, також знизившись на 0,8% до 76,15 долара.

Споживчі витрати в США в березні не змінилися, оскільки збільшення витрат на послуги було компенсовано зниженням цін на товари, але сила базового інфляційного тиску, що зберігається, може призвести до того, що Федеральна резервна система знову підвищить відсоткові ставки.

"Яструбовий тон ФРС може чинити тиск на енергетику та метали", - йдеться в повідомленні ANZ Research.

Очікується, що цього тижня ФРС підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів. Центральний банк США підвищив облікову ставку на 475 базисних пунктів із березня минулого року з майже нульового рівня до поточного діапазону 4,75-5,00%.

У першому кварталі економічне зростання США сповільнилося більше, ніж очікувалося. Прискорення споживчих витрат було компенсовано ліквідацією складських запасів підприємствами в очікуванні зниження попиту наприкінці цього року на тлі вищих витрат на позики.

Тим часом індекс менеджерів із закупівель (PMI) в обробній промисловості Китаю знизився до 49,2 з 51,9 у березні, як показали офіційні дані в неділю, опустившись нижче за позначку в 50 пунктів, яка поділяє зростання і скорочення активності в місячному обчисленні.

Заводська активність у Японії, третьої за величиною економіці світу, у квітні скоротилася шостий місяць поспіль, але виробничий сектор наближався до стабілізації на тлі повільнішого скорочення нових замовлень.

«Інвестори зберігають обережність і на тлі змішаних економічних сигналів. Нафта марки Brent на останніх сесіях відстежувала ширші ринки, при цьому багато економічних даних створювало велику невизначеність щодо перспектив», - йдеться у повідомленні ANZ.

У п'ятницю ціни на нафту переважно зросли більш ніж на 2% після того, як енергетичні компанії опублікували позитивний прибуток, а дані США показали, що видобуток сирої нафти знижується, а попит на пальне зростає.

Видобуток сирої нафти в США впав у лютому до 12,5 млн барелів на добу, найнижчого рівня з грудня. За даними Управління енергетичної інформації (EIA), попит на пальне зріс майже до 20 мільйонів барелів на добу, що є найвищим показником з листопада.

Дані EIA минулого тижня показали, що запаси сирої нафти та бензину в США скоротилися більше, ніж очікувалося, оскільки попит на моторне паливо зріс напередодні літнього пікового автомобільного сезону.