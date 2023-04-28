Нафта готується до тижневого падіння через побоювання рецесії

Ціни на нафту продемонстрували помірне зростання в п'ятницю, але другий тиждень продовжують знижуватися, оскільки економічні дані США, що розчаровують, і невизначеність щодо подальшого підвищення відсоткових ставок вплинули на перспективи попиту.

Червневі ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 44 центи, або 0,6%, до 78,81 долара за барель о 04:00 за Грінвічем, тоді як липневий контракт, що активно торгується, зріс на 47 центів, або 0,6% , до 78,69 долара за барель, повідомляє Reuters.

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 40 центів, або 0,5%, до 75,16 доларів за барель.

Обидва еталонні контракти знизилися приблизно на 3,5% цього тижня станом на 04:00 за Грінвічем.

«Сира нафта показала невелике зростання після дводенного інтенсивного продажу на тлі змішаних економічних сигналів», - заявили аналітики ANZ у п'ятницю.

Дані показали, що економічне зростання в США сповільнилося більше, ніж очікувалося, у першому кварталі, хоча кількість заявок на допомогу по безробіттю знизилася за тиждень, що закінчився 22 квітня.

Інвестори також стурбовані тим, що потенційне підвищення процентних ставок центральними банками, що борються з інфляцією, може сповільнити економічне зростання та знизити попит на енергоносії у США, Великій Британії та Європейському союзі.

Очікується, що Федеральна резервна система США, Банк Англії та Європейський центральний банк підвищать ставки на своїх найближчих засіданнях. ФРС збирається 2-3 травня.

Нафтові інвестори чекають на рішення ФРС та інших центральних банків наступного тижня, щоб отримати вказівки щодо майбутнього напряму відсоткових ставок та світової економіки, сказав Сатору Йошида, товарний аналітик Rakuten Securities.

"Ринок спокійний через поєднання бугаєвих та ведмежих економічних даних, а також через те, що відновлення на світовому фондовому ринку принесло полегшення інвесторам", - сказав він, маючи на увазі невелике відновлення цін на нафту в четвер.

Американські фондові індекси закрилися зростанням у четвер, оскільки високі доходи допомогли інвесторам не зважати на ознаки економічної слабкості.

Щодо пропозиції, віце-прем'єр Росії Олександр Новак заявив у четвер, що група ОПЕК+ не бачить необхідності у подальшому скороченні видобутку, незважаючи на нижчий, ніж очікувалося, попит у Китаї, але організація завжди може скоригувати політику у разі потреби.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, включаючи Росію, відому як ОПЕК+, цього місяця оголосили про сукупне скорочення видобутку приблизно на 1,16 млн барелів на добу, що призвело до зростання цін на нафту.

Ринок виріс після оголошення ОПЕК+, але ослаб через побоювання з приводу рецесії та її впливу на попит.

Раніше цього тижня дані Управління енергетичної інформації показали, що запаси сирої нафти та бензину в США минулого тижня скоротилися більше, ніж очікувалося, оскільки попит на моторне паливо зріс напередодні літнього літнього автомобільного сезону.