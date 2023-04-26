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Нафта зростає, оскільки скорочення запасів у США переорієнтовує ринок на попит
08:42 26.04.2023 |
Нафта зросла у середу після падіння більш ніж на 2% на попередній сесії, оскільки повідомлення про скорочення запасів сирої нафти та палива у США змусили інвесторів звернути увагу на стійкий попит у найбільшого у світі споживача нафти.
Нафта марки Brent подорожчала на 30 центів, або 0,4%, до 81,07 долара за барель о 03:58 за Грінвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 39 центів, або 0,5%, до 77,46 доларів за барель.
Запаси сирої нафти в США впали приблизно на 6,1 млн барелів за тиждень, що закінчився 21 квітня, згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти (API) у вівторок. Аналітики очікували, що запаси сирої нафти скоротяться приблизно на 1,5 млн. барелів.
Джерела повідомили, що запаси бензину минулого тижня скоротилися на 1,9 млн. барелів, а запаси дистилятів зросли на 1,7 млн. барелів. Офіційні дані про запаси від уряду США будуть опубліковані у середу.
Ціни на нафту впали більш ніж на 2% у вівторок, повернувшись майже до того рівня, що був, коли Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та інші союзники-виробники, такі як Росія, відомі як ОПЕК+, оголосили про додаткове скорочення видобутку. на початку квітня.
Підвищувальний імпульс, викликаний скороченням видобутку ОПЕК, вичерпується, а експорт російської нафти не продемонстрував явного зниження, залишивши сторону пропозиції без подальшої підтримки, зазначає Сун Ян, аналітик China Galaxy Futures.
У той час як у середу дані API підштовхнули ринок вгору, економічні побоювання, що зберігаються, і очікування подальшого підвищення відсоткових ставок, які можуть обмежити зростання попиту на паливо, протидіють ознакам поліпшення короткострокового зростання споживання.
Споживча довіра в США впала до дев'ятимісячного мінімуму у квітні, оскільки побоювання щодо майбутнього посилилися, що ще більше підвищило ризик того, що економіка може впасти в рецесію цього року.
"(Ці дані) виявили різкіше, ніж очікувалося, зниження споживчої довіри, що доповнює список негативних сюрпризів, що спостерігалися з початку квітня, і вказує на більш песимістичні економічні перспективи", - сказав Йеп Джун Ронг, ринковий аналітик IG. у примітці для клієнтів.
Ринок стежить за невизначеністю щодо будь-яких вторинних ефектів з боку First Republic Bank, який у понеділок повідомив про відтік депозитів на суму понад 100 мільярдів доларів, що викликає побоювання щодо потенційної банківської кризи, яка може вплинути на економіку США.
Інвестори також висловили стурбованість тим, що потенційне нове підвищення відсоткових ставок центральними банками, що борються з інфляцією, може сповільнити економічне зростання та знизити попит на енергоносії у США, Великій Британії та Європейському союзі.
Очікується, що Федеральна резервна система США, Банк Англії та Європейський центральний банк підвищать ставки на своїх найближчих засіданнях. ФРС засідає 2-3 травня.
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